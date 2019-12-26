Günde 1 adet Trabzon hurması tüketin

Yiyecekler, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşta bize yardımcı olur. Trabzon hurmasının içerdiği diyet lifi, mineraller ve fenolik bileşenler; kalp hastalığı, kalp krizi ve inmenin nedeni olan aterosklerozu önler

Hastalıklardan korunmanın yolu doğru beslenme ve hijyenden geçiyor. Etrafta fazlaca öksüren, hapşıran kişiler varken, unutmayın ki size de hastalık bulaşabilir. Yapabileceğiniz en iyi şey sık sık ellerinizi yıkamak. Tabii bağışıklık sisteminizin de güçlü olması gerekiyor ki vücudunuza giren bakteri ve virüslerle savaşabilsin. Bunun için de alabileceğiniz önlemler doğada saklı… İşte hastalıklarla savaşan yiyecekler: t PORTAKAL C vitamini içeriği virüslerle savaşır ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.



YABAN MERSİNİ

Araştırmalara göre yaban mersini, portakaldan yaklaşık beş kat fazla C vitamini içeriyor. İçerdiği antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.



AYVA

İçerdiği yüksek oranda C vitamini ile grip virüsünün baş düşmanı.



ZENCEFİL

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi zencefili kış aylarının en çok aranan baharatı yapıyor. Zencefil, organlarda oluşan toksinleri yıkar ve lenf sistemini temizler.



TRABZON HURMASI

Günde bir tane Trabzon hurması tüketmenin, kalbiniz için elmadan daha iyi olabileceğini biliyor muydunuz? İçerdiği diyet lifi, mineraller ve fenolik bileşenler, kalp hastalığı, kalp krizi ve inmenin önde gelen nedeni olan aterosklerozu önlüyor. Ayrıca içerdiği antioksidanlar diyabetin ve hücre hasarının kontrolüne yardımcı olabiliyor. Bağışıklığı güçlendirip hastalıklarla savaşmaya yardımcı oluyor.



ARMUT

Lif bakımından zengin bir meyvedir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde kalbi korur ve diyabetin önlenmesine yardımcı olur.



TARÇIN

Kan şekerini düzenlemenin yanı sıra, kalp ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor ve hücre bozulmalarına karşı da etkili.



BRÜKSEL LAHANASI

C vitamini, K vitamini, folat, betakaroten, B6, B1 vitamini ve diyet lifinden oldukça zengindir. C vitamini Brüksel lahanasında bolca bulunur.



GAZLI İÇECEK İÇMEYİN!

Soğuk algınlığı ve gribinizi daha da ağırlaştırmamak için; gazlı ve şekerli içecekler, süt ürünleri (mukusu kalınlaştırabilir), alkol ve rafine karbonhidratlardan uzak durmanızda fayda var.



TARÇIN YAĞI SOLUNUMA&NBSP;YARDIMCI OLUR

Soğuk algınlığı ve öksürük için bu yağları da deneyebilirsiniz;

KEKİK YAĞI: Virüslere ve bakterilere karşı koruma sağlar.

ÇAY AĞACI YAĞI: Sinüs enfeksiyonlarına ve solunum sorunlarına iyi gelir.

BİBERİYE YAĞI: Mukusu parçalar, iltihabı azaltır.

TARÇIN YAĞI: Solunum problemlerine neden olan mikroplarla savaşır.

OKALİPTÜS YAĞI: Ateşi, öksürüğü ve iltihabı azaltır, göğüs tıkanıklığını giderir.

NANE YAĞI: Doğal dekonjestan ve ateş düşürücüdür.

PAPATYA YAĞI: Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.