Yirmi yaş dişleri bazen sorun olur

Bazı kişilerde yirmi yaş dişleri yoktur, bazılarında ise yirmi yaş dişleri vardır ancak ömür boyu çene kemiklerinde gömülü kalır. Bu durum diğer dişlerde sorunlara neden olabilir

Yirmi yaş dişleri genellikle 18-21 yaşları arasında çıkar. Yirmi yaş dişler çoğunlukla, diğer dişleriniz gibi işlevini yerine getirecektir. Bazı kişilerde yirmi yaş dişleri yoktur, bazılarında yirmi yaş dişleri vardır ancak ömür boyu çene kemiklerinde gömülü kalırlar. Fakat diğer dişlerde sorun yaratabilirler. Yirmi yaş dişleri çeşitli nedenlerle ağrıya ve enfeksiyona neden olabilir. Altta yatan neden genellikle dişin çıkması için uygun yerin olmamasıdır. Ortaya çıkan gömülü dişin temizlenmesi zor olabilir. Çünkü yiyecek ve plakların gömülü kalmasına neden olabilir. Bu, bölgede lokal veya yayılan bir enfeksiyona (perikoronit) yol açabilir. Bu gömülü diş, yirmi yaş dişinde veya komşu azı dişinde ciddi diş çürümesine de neden olabilir.

Kist gibi yirmi yaş dişi problemlerinin daha az yaygın olan başka nedenleri de vardır.







İŞLEM GEREKTİRİR

Yirmilik dişler nasıl çıkarılır?

Gömülü bir yirmilik diş kısmen çene kemiği, diş eti ile kaplanabilir veya komşu dişe yapışabilir. Bu nedenle yirmilik dişin çıkarılması küçük bir cerrahi işlem gerektirebilir. Gömülü dişin konumuna göre normal lokal anestezik veya intravenöz sedasyon ile birlikte bu işlem rahatlıkla yapılabilir. İntravenöz IV sedasyon, aynı oturuşta veya çok sinirli hastalarda birden fazla dişin çekildiği durumlarda özellikle yararlıdır.

İyileşme süresi nedir?

İyileşme süreci gömülü dişin konumuna, derecesine, diş sayısına ve kendi özel iyileşmenize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tedavinin ardından buz kompres verilerek şişme ve morarma ihtimalinin en aza indirilmesi sağlanır. Tedaviniz bittikten sonra ne yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgi ve reçete verilir. Tedavi sonrası temiz ağız bakımı da iyileşme süreci için son derece önemlidir.

Sinir hasarı yaşar mıyım?

20 yaş dişleri çekilirken dudak, çene ve dilde duyu değişikliği, alt yirmi yaş dişinin çekilmesinden sonra nadir görülen ancak bilinen bir komplikasyonudur. Bu hasar, hastaların yüzde bir kısmında görülür. Riskin olup olmadığı veya ne derecede olduğuna diş hekiminiz röntgen filminizi değerlendirerek sizi bilgilendirir. Bu riski azaltmak için iyi bir çene cerrahı tercih etmelisiniz.







AMELİYATSIZ ÇEKİMLER

Bu, geçmişte birçok hastanın deneyimlediği normal bir diş çekim türüdür. Diş çekim aletleriyle diş yerinden hareket ettirilir ve sonrasında diş çekilir. Bu çekim yöntemi ile iyileşme süreci daha kolay ve hızlı olur. Ancak bu yöntem her diş için uygun değildir. Buna diş hekiminiz dişin konumuna bakarak karar verir. Öncelikle bu yöntemi için diş çekim aletleriyle tutacak büyüklükte ve açıklıkta bir dişin olması gerekir. Kısaca aletlerin ulaşamayacağı gömük dişler, kırık dişler, çürük dişler veya yoğun kemikte birden fazla kök bulunan dişler için uygun değildir.

Ağız bakımını etkiler mi?

Normal diş çekimleri, gömük diş çekimlerine göre daha hızlı bir şekilde iyileşir. Sebebi uzun müdahalelerle değil daha hızlı bir müdahale ile çekilmesidir. İyileşme sürecini sizin yara iyileşme hızınız ve temiz bir ağız bakımı önemli ölçüde etkiler.



CERRAHİ ÇEKİM

Dişlerde çürük nedeniyle çok fazla madde kaybı olması veya kötü bir şekilde kırılarak tutacak yerinin kalmaması veya diş etinin altında gömülü yirmi yaş dişler olması cerrahi müdahaleyle çekilmeyi gerektirir.







SİNÜS KALDIRMA TEDAVİSİ NEDİR?

Bu, üst molar (üst çene arka bölgedeki dişler) bölgelere implant yerleştirmeyi kolaylaştırmak için kemiğin sinüs boşluğuma (üst çenenizin üstüne ve burnunuzun yanına) yerleştirildiği bir kemik grefti tedavisidir. Bu tedaviye sinüs boşlukları yaşla birlikte büyüdüğü ve diş çekiminden kaynaklı oluşan boşluklar yüzünden ihtiyaç duyulabilir.

Kemik aşılama nedir?

Bazı durumlarda, kendi kemiğiniz ağzınızdaki başka bir bölgeden alınabilir ve yeni bölgeye aşılanabilir. Genellikle, işlenmiş kemik ve membran ürünleri kullanılmaktadır. Kemik, proteini alınmış sığır kemiğidir. Bu, ineklerden elde edilir ve esasen konak kemiğinin büyümesi için kalsifiye bir matris görevi görür. Aşılı kemiğin üzerine diş eti, tükürük ve ağızdaki mikroorganizmalardan uzaklaşması için bir zar yerleştirilmelidir. Bu domuz kökenlidir ve domuzlardan elde edilir. Kemik grefti lokal anestezi veya intravenöz sedasyon altında rahatlıkla yapılabilir.

Ameliyat sonrası ne yapılmalı?

Bu, greftlemenin tipine, greftin boyutuna ve kendi özel iyileşmenize bağlıdır! Bunun tam bir değerlendirmesi, konsültasyonunuzda yapılabilir. Tüm hastalara cerrahi bir tedavinin ardından bir reçete ve ameliyat sonrası yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılır.







DİŞ ÇEKİMLERİNDE KEMİK GREFTİ

Kemik grefti uygulamaları genelde implant tedavisi gören hastalar için kullanılmaktadır. Yüksek başarı için, diş implantları tamamen kemiğe girecek şekilde yerleştirilmelidir. Bir diş eksik olduğunda, onu yerinde tutan kemiğe artık ihtiyaç kalmaz ve vücut kemiği eritir. Duruma göre implant yerleştirme kemik grefti ile aynı anda yapılabilir. Bazı durumlarda, kemik grefti uygulandığında hemen implant yerleştirilmeyebilir. İmplantların yerleştirilebilmesi için kemiğin iyileşmesi için zamana ihtiyaç vardır. Kemik grefti veya yumuşak doku grefti, diş eti düzenleme ve bir ön dişin diş etinden nasıl çıktığının genel görünümünü ve diş implantınızın üzerine yapılacak kaplamaya daha doğal bir görünüm kazandırmak için kullanılabilir.







ORTODONTİ İÇİN AĞIZ CERRAHİSİ

Bazı yetişkin dişler, özellikle üst köpek dişleri ve bazı küçük azı dişleri olması gerektiği gibi sürmez. Bu tedavi genellikle gömülü üst köpek dişlerini ortaya çıkarmak için kullanılır. Bu diş tipik olarak 13 yaşında çıkar. Sürmemişse veya açı dışında görünüyorsa, tedavi gerekebilir. Bu tedavi ancak bir ortodontik tedavi planı ile birlikte sağlanabilir, çünkü maruziyet basitçe dişi ortaya çıkarır, ortodontist daha sonra dişi diş telleri ile yavaşça hizaya getirir. Bu, dişin tepesini ortaya çıkarmak için üstteki diş eti ve kemiğin çıkarıldığı küçük bir cerrahi işlemdir. Ameliyatta ortodontik bir braket yerleştirilebilir veya bazı durumlarda bölgenin açıkta kalan dişin etrafına iyileşmesini sağlamak için cerrahi bir paket yerleştirilebilir.