Diş kaplatmadan önce bilmeniz gerekenler

Diş kaplamaları, dişlerinin rengi bozulmuş, aşınmış, yontulmuş, hizası bozuk, düzensiz şekillere sahip kişiler için bir çözümdür. Kaplama yaptırmak isteyen kişiler, sayılanlar arasından bir veya birden fazla sorunu yaşıyor demektir. Kaplama yaptırmadan önce kişilerin detaylı bilgiye sahip olduktan sonra karar vermesi önemlidir

1 Diş kaplamaları nedir?

Kaplamalar, dişlerinizin görünümünü iyileştirmek (renk, şekil, boyut veya uzunluk değiştirerek) için özel olarak hazırlanmış porselen kaplamalardır. Porselen kaplamalar genellikle laboratuvarda hazırlanır ve lekelenmeye karşı daha dirençlidir.

2 Lamine ve porselen kron kaplama arasındaki fark nedir?

Kronlar dişlerinizin tamamını kaplar. Lamine kaplama ise diş dokularına daha az zarar vererek dişinizin ön kısmına uygulanan ince yaprak şeklinde porselen kaplamalardır.

3 Porselen kaplamalar şekillendirildiğinde dişlerim nasıl görünecek?

Yapıştırılmış kaplamalar iki kontrol gerektirir, diş şekillerine karar vermek ve restorasyonları dişlere yapıştırmak için. Bu süreçte, diş hekiminiz hassasiyeti önlemeye yardımcı olmak, dişlerinizin işlevine izin vermek ve güzel bir gülümseme sağlamak için geçici kaplamalar yapabilir. Kısa süre için de olsa yeni kaplamalarınız rahat olmalıdır.

4 Kaplamalı dişler çürür mü?

Düzgün bir bakım yapıldığı sürece çürük oluşumunun önüne geçilir. Yani kaplamalarda diş çürüğü olma olasılığı daha yüksek veya daha düşük değildir.

5 Kaplamaların avantajları nelerdir?

Kaplamalar hazırlanırken, dişler hiç aşındırılmaz veya çok az aşındırılması gerekir. Diş yapısı korunur. Dişlerinizdeki bozuk görünüm büyük ölçüde iyileştirilerek estetik bir görünüm sağlanır. Ayrıca uygun porselen kaplamalar hazırlanarak diş dokuları korunur. Renk, diğer dişlere uyacak şekilde seçilir ve kaplamalar lekeye karşı son derece dayanıklıdır.







6 Kaplamaların dezavantajı nedir?

Dişinizi kaplama için hazırladıktan sonra işlem geri döndürülemez. Bir kaplamanın çatlaması durumunda, kaplamanın tamamını değiştirmeden tamiri zordur. Diş eti sağlığı kötü olan kişilerde kaplamalar iyi bir seçenek değildir. İltihaplar, kaplamalarda kokulara neden olarak kısa sürede diş eti çekilmeleri olacağından uyumsuz bir görüntü yakalanır. Diş eti iltihabı olan hastalar önce diş eti tedavisi olmalıdır. Kaplamayı çatlatabileceğinden tırnak yeme gibi alışkanlıkların olmaması önemlidir. Dişlerini gıcırdatan veya sıkan kişilerin kaplamalarında çatlama riski vardır. Kaplamalar çürümeye karşı hassastır, bu nedenle optimal ağız sağlığınızı korumanız ve diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeniz önemlidir.

7 Diş kaplamalarına ne zaman ihtiyaç duyarım?

Diş kaplamaları, rengi bozulmuş, aşınmış, yontulmuş, hizası bozuk, düzensiz şekilli dişlere sahip kişiler için harika bir çözümdür. Porselen kaplamalar, ön dişleriniz arasında var olabilecek bir boşluğu kapatmak için iyi bir çözümdür.

8 İşlem geri alınabilir mi?

Kaplamanın kalınlığına uyum sağlamak için çok ince bir diş minesi tabakasının aşındırılması gerektiğinden, işlem geri döndürülemez olarak kabul edilmez.

9 Ne kadar süre kullanılır?

Deneyimli bir diş hekimi tarafından doğru tasarlanmış ve doğru yerleştirilmiş porselen kaplamalar 10-15 yıldan fazla dayanabilir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanma ve diş hekimi ziyaretleri dışında özel bir bakım gerektirmezler.

10 Yeni kaplamaların diğer dişlerimle uyumunu nasıl sağlarım?

Dişlerinizi yeniden şekillendirmeden önce dijital gülüş tasarımı, kozmetik tedavi planlamanızda ele alınacaktır. Çoğu kişi, kaplamalarını daha beyaz bir tonda alabilmek için kaplama hazırlıklarından önce doğal dişlerini beyazlatmaktadır.

11 Çay, kahve leke yapar mı?

Porselen kaplamalarda leke oluşumu olmamaktadır. Fakat dişlerinizde lekelenme eğilimi varsa, ağız içiniz doğru şekilde temizlenmelidir.Lekelenmeye neden olan davranışları en aza indirmeye çalışmalısınız.







12 Kaplama dişlerim sıcağa ve soğuğa duyarlı olur mu?

Mine tabakasının çok az da olsa aşındırılması nedeniyle kısa bir süre sıcak-soğuk bazı yiyecek ve içeceklere karşı bir miktar hassasiyet olacaktır. Bu birkaç gün içinde ortadan kalkar.

13 Ne yiyebileceğime dair kısıtlamalar var mı?

Porselen kaplamalar çok güçlüdü fakat yine de porselen bir camdır ve çok kuvvet uygulanırsa çatlayabilir. Buz, sert kuruyemiş, elma şekeri, patlamış mısır çiğnemekten kaçınılması tavsiye edilir. Doğal dişler genellikle aynı yiyeceklerden zarar görürken, porselen kaplamalar çok esnektir.

14 Geceleri dişlerimi gıcırdatırım. Bu porselen kaplamalarıma zarar verir mi?

Evet, bu alışkanlık sonunda kaplamalarınıza zarar verecektir. Uyurken dişlerinizdeki stresi azaltmak için geceleri takmanız gereken koruyucu plaklar hazırlanmalıdır.

15 İşleme nasıl karar verilir?

Porselen kaplamalar için en uygun adayların, gülüşlerinden mutsuz olmalarına neden olan bir veya birden fazla sorunu vardır. Kaplamaların doğru bir seçenek olduğundan emin olmak için aşağıdaki problemler olmalıdır:

Diş çürüğü

Diş eti hastalığı

Aşırı büyük dolgular

Diş gıcırdatma

16 Diş kaplama laboratuvarı işlemleri nelerdir?

Diş hekiminiz yüz tipiniz ve çene yapınıza göre;

Boyut

Şekil

Renk

Tasarım kararı verir. Yapılan provalarla size en uygun diş tasarımı birkaç gün içinde laboratuvarda hazırlanır.

17 Porselen kaplamalara alternatif tedavi yöntemleri nelerdir?

Kaplamalar size uygun bir tedavi yöntemi değilse estetik olarak avantaj sağlayacak başka tedavi şekilleri de mevcuttur:

Diş beyazlatma: Diş renginiz çok sarı ve kirli duruyorsa sizin için diş beyazlatma ideal bir tedavi yöntemdir. Beyazlatma ile diş renginiz açılarak daha beyaz bir görünüme kavuşur. Böylelikle estetik bir gülüşe sahip olmuş olursunuz.

Lamine dolgu: Küçük çatlaklar, diş arası açılmalar ve kırılmalar için kendi dişinizin üzerine özel dolgu malzemeleri ile yapılan lamine dolgular aynı gün için de diş hekiminiz tarafından uygulanır.

Diş implantları: Çekilen dişlerin oluşturduğu diş boşlukları zaman içinde kemik erimelerine neden olur. Bunu ölmemek adına implantlar harika bir çözümdür.

Lazerle diş eti tedavisi: Diş etlerinizde iltihaptan dolayı oluşan şişlikler, kızarıklıklar, diş etlerinizde hareketlilik, diş eti çekilmesi, ağız içinde koku ve diş etlerindeki ciddi seviye farkları için lazerle diş eti tedavisi alternatif bir çözümdür.