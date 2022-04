Ağrısız diş hekimliğine alternatif seçenekler

Diş tedavisinden korkmak çok eskide kaldı. Artık ‘ağrısız diş hekimliği’ yaklaşımı sayesinde hastanın kaygıları ortadan kaldırılıyor. Dişe yapılan işlemler ağrısız bir şekilde yapıldığı için hasta kendini kötü hissetmiyor

Diş tedavisinden sürekli kaçıyor ve dayanılmayacak kadar acı verici olduğunu düşünüyorsanız, geçmişte muhakkak dişle alakalı acı bir deneyim yaşamışsınızdır. Korkulardan kaçmak yerine korkunun üzerine giderek sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz. Yaşadınız bu kaygının birkaç nedeni olabilir: Diş hekimi tedaviye çok erken başlamıştır, size uygun şekilde anestezi uygulanmamıştır; sizi uyuşturmakta güçlük çeken bir diş hekimi tedavi sırasında çok acı çekmenize sebep olmuştur. Acı çekmenize rağmen tedaviye devam ederek sizde diş tedavisiyle ilgili travmalar bırakmıştır... Unutulmamalıdır ki her diş hekimi aynı değildir. Ayrca teknolojinin gelişmesi ile diş tedavilerinde de önemli gelişmeler yaşandı. Yani sonuç olarak ağrısız diş tedavisi olabilirsiniz. Bunun için doğru diş hekimini ve iyi uygulamayı bulmak tüm bakış açınızı değiştirebilir.



SEDASYON İLE TEDAVİ

Diş hekimlerinin kendilerini hasta yerine koymayı başarması ve ağrılı tarafta olmanın nasıl bir şey olduğunu unutmaması önemlidir. Ve ayrıca her hastanın anesteziye aynı sürede tepki vermeyeceği de unutulmamalıdır.

Mesela yoğun iltihaplı dişlerde anestezinin etki göstermesi kolay olmaz.

Kimler sedasyon adayıdır?

Diş hekiminden korkan ya da diş yaptırma konusunda endişeli olan herkes sedasyon diş hekimliği adayıdır.

Bazı adaylar, hassas bir tıkaç refleksine veya aşırı derecede hassas dişlere sahip kişiler olabilir. Sedasyon ile diş tedavisinin size uygun olup olmadığı konusunda sorularınız varsa diş hekiminizle iletişime geçin.







Sedasyon ile diş tedavisi sırasında bilinçsiz mi olacağım?

Tedaviniz sırasında baygınlık geçirmeyeceksiniz. Bununla birlikte, derin bir rahatlama halinde olacaksınız.

Hâlâ kendi başınıza nefes alma ve konuşma yeteneğiniz olacak, ancak herhangi bir endişe veya acı hissetmeyeceksiniz.

İşlem bittiğinde, prosedürü hatırlamamanız mümkündür.

Ne kadar süre uyuşturulacağım?

Sedasyon iki ila 6 saat arasında değişmektedir. Bu sizin diş hekiminiz için gereken zamana göre ayarlanır. Eğer diş hekiminiz hızlı tedavi uyguluyorsa 5-6 saat kadar sedasyon etkisi altında kalmanıza gerek olmayacaktır.

Sedasyon sonrası hemen eve gidebilir miyim?

Sedasyon sonrası muayenehanede kendinize gelene kadar dinlendirerek gözlem altında tutulursunuz.

Sedasyonun uzun vadeli etkileri var mı?

Sedasyon yapıldığında uzun vadeli bir etkisi yoktur. Ancak randevunuzdan sonra sizi eve götürmek için eşlik edecek birine ihtiyacınız olacaktır.

Sedasyon altında hangi işlemler yapılabilir?

Doktorunuzun uygulaması gereken bütün tedaviler yapılabilir.

Bunun için diş hekiminiz en doğru kararı verecektir.

Diş tedavimi tamamlamak için kaç randevuya ihtiyacım olacak?

Herhangi bir diş tedavisini tamamlamak için genellikle iki randevu gerekir.



KAYGILI HASTALAR İÇİN İDEAL

Birçok insan için diş tedavileri her zaman ağrı ile eş anlamlı olmuştur. Bu nedenle tedavi sırasında katlanmak zorunda kalabilecekleri ağrı korkusuyla diş hekimine gitmekten kaçınılır.







Hastalar diş tedavilerinin ağrısız olmasının hiçbir yolu olmadığını düşünebilirler.

Ancak diş hekimliğindeki son gelişmelerle birlikte diş hekimleri artık hastalarına ağrısız ve daha az travmatik bir deneyim sağlamaktadır.

Günümüz de teknolojinin gelişmesi ve diş hekiminizin doğru tedavi şekli ile ağrısız bir tedavi geçirmek mümkündür. Ağrısız diş hekimliği, özellikle diş kaygısı olan hastalar için idealdir.



AĞRISIZ DİŞ HEKIMLİĞİ NEDİR?

Ağrısız diş hekimliği genellikle sedasyon veya uyku diş hekimliği olarak adlandırılır. Bunun nedeni, yöntemin herhangi bir diş prosedürünü gerçekleştirmeden önce hastayı sakinleştirmek için hafif ve güvenli bir sedasyon kullanmasıdır. İşlem hastanın kaygısını gidermeye yardımcı olduğu gibi işlemin yapıldığı bölgeyi uyuşturmaya da yardımcı olur. Sedasyon uzmanı, işlem bittikten sadece bir süre sonra sedasyonun etkisini kaybetmesi için kişiyi sakinleştirir.



ÇEŞİTLERİ

GENELLİKLE ağrısız diş hekimliğinde dört farklı sedasyon seviyesi vardır:

Minimal: Hasta uyanık ama işlemi hissetmiyor.

Orta: Hasta uyanık ama işlemin farkında değil.

Derin: Hasta minimum bilinçle uyanıktır.

Genel Anestezi: Hastanın bilinci tamamen kapalıdır.



YÖNTEMLER

Ağrısız diş hekimliğinde sedasyon uzmanı veya diş hekimi, farklı sedasyon yöntemleri kullanabilir. En çok kullanılan teknikler:

İnhalasyon sedasyonu (Göreceli anestezi): Genellikle 'mutlu' gazın kullanıldığı küçük işlemler için kullanılır. Hastadan nitröz oksit soluması istenir.

İntravenöz bilinçli uyku (IV Sedasyon): Etkili bir sedasyon yöntemidir. Hastaya ağızdan ilaç yerine damardan ilaç verilir. İlaç hastanın tamamen uyanık olmasına izin verir ancak işlemi hatırlamayacaktır. Hastanın kendisini eve götürebilecek birini yanında getirmesi gerekir.

Kas içi uyku: Bu yöntemde diş hekimi, yatıştırıcı ilacı hastanın üst kol veya uyluk kasına enjekte eder. Eve dönüş için bir refakatçi bulundurmalıdır.

Genel anestezi: Bu tekniği yalnızca eğitimli ve sertifikalı bir anestezist uygulayabilir. Diş hekimi diş tedavisini gerçekleştirirken anestezistin hastayı izlemesi gerekir. Bu yöntem ile hasta tamamen uyutulur. Ağrısız diş hekimliği, ağızdan yapılan işlemlerden endişe duyan hastalar için mükemmel bir çözüm sunar. Bayılma ve anksiyete atakları gibi acil durumlardan kaçınılması sağlanılır.



ALTERNATİFLERİ

İşte diş tedavileri ile kaygılardan kurtulmanızı sağlayacak yeni yöntemler: Lazerler: Lazer ameliyatlarla artık daha az kan, daha az ağrı ve daha az kaygı mümkün.

Kompozitler: Kompozitler ve porselen dolgular amalgam dolgulara göre daha az ağrılıdır. Kompozitler ve porselen dolgular ile diş hekimlerinin çok fazla dişi aşındırmasına gerek kalmaz. Ağrısız diş tedavileri, hastanın diş kaygılarından kurtularak diş hekimine daha fazla güvenmelerini sağlar. Hastalar bundan büyük fayda sağlar çünkü güçlü bir diş hekimi-hasta ilişkisi, diş tedavilerinin her zaman hastalar için rahat olan yollarla karşılandığı anlamına gelir. Ağrısız diş tedavileri sizi tedavileri kabul etmeye daha istekli hale getirecektir. Ağrı ve rahatsızlık araya girmeden, bir implant yerleştirilmesi gerektiğinde veya dişe kaplama yapılması gerektiğinde hastalar daha istekli olacaktır. Bu aynı zamanda hastaların daha sağlıklı bir ağza kavuşmalarına neden olacaktır.