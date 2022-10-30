İmplant uygulamalarındaki en büyük tehlike enfeksiyon

İmplant uygulamasındaki en büyük tehlikelerden biri, implantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra oluşabilecek enfeksiyon riski. Bu risk, implant kaybıyla bile sonuçlanabilir. Tütün ve tütün ürünleri kullanan hastalar ise enfeksiyon gelişmesinde en büyük risk altında

Diş implantları, dişsiz hastaların tedavisi için en iyi seçeneklerden biri. Bazı hastalar için ise tek tedavi şekli diyebilirim. İmplant tedavisinde en büyük tehlikelerden biri de implantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra enfeksiyonun ortaya çıkmasıdır. Bunlar 'periimplantitis' olarak bilinen kemik ve yumuşak dokuları etkileyen iltihabi süreçlerdir. Klinik olarak bu koşullar sıklıkla ödem, kızarıklık, dokuyu oluşturan hücrelerin hacim olarak artması ve hatta yumuşak dokuların yaralanması ile ortaya çıkar ve bunlar bazen kötü huylu değişiklikler olan ayırıcı tanı gerektiren bir görünüm sunar.







DİŞ ETLERİNİ VE ÇENE KEMİĞİNİ KORUR

İmplantlar, bir başka deyişle yapay diş kökleri, modern diş hekimliğinin en çarpıcı gelişmesidir. Hem hastaların hem klinisyenlerin diş tedavilerine bakış açısını değiştirmiş, hem de fonksiyon, estetik ve konuşma anlamında bilmediğimiz birçok detayın farkına varmamızı sağlamıştır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı ağızlarda implantlar, diş köklerinden farklı davranmazlar. Dişin etrafındaki diş etlerini, çene kemiklerini korur ve bu yapıların yıkımını önler. İmplantlar, dişlerini kaybetmiş hareketli protez istemeyen hastalar için uygundur. Çene kemiğine cerrahi olarak yerleştirilen implantlar bireylerin gerçek dişle olduğu gibi daha rahat yemek yemelerini sağlar. İmplantlar, uygulandıkları bölgede kemik kaybını önledikleri için bireylerin estetik görüntülerine de kakı sağlar.







TÜTÜN KULLANANLAR RİSK GRUBUNDA

İmplant uygulamasındaki en büyük tehlikelerden biri, implantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra enfeksiyon riskinin ortaya çıkabilme ihtimalidir. Bu enfeksiyon genellikle hastanın kötü ağız bakımıyla alakalıdır. Dişlerinizi temizlemeyip diş ipi kullanmazsanız ve her yemekten sonra bu uygulamaları tekrarlamazsanız, bakteri birikimine sebep olur. Tütün ve tütün ürünleri kullanan hastalar enfeksiyon gelişmesinde büyük risk grubundadır. Yüksek enfeksiyon riski implant kaybıyla sonuçlanmaktadır.







SAHTE İMPLANTLARA DİKKAT

İmplant kaybında enfeksiyona sebep olacak diğer maddeler ise şöyle:

Diş çekilmiş olan çene kemiği bölgesinde uygulanacak olan implant, daha önceden mevcut dişle alakalı enfeksiyon artıklarının kalmasıyla tekrar canlanabilir.

Uygulanan cerrahi operasyon esnasında sterilizasyon kurallarına dikkat edilmemesi enfeksiyon riskini artırabilir.

Kemiğin fazla ısınması ve cerrahide kullanılan setlerin keskinliğini kaybetmiş eski setler olması, enfeksiyon riskini artıran etkenlerdendir.

Kullanılacak olan implantın, Dünya Sağlık Örgütü'nce belirtilen minimum özelliklere sahip olması gerekir. Sahte ve taklit implantlar, içerikleri ve üretim problemleri nedeniyle enfeksiyon riskini artıran ve ciddi kemik kayıplarına sebep olabilecek etkenlerin başındadır.