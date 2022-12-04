Ağız içi ve yumuşak doku tedavilerinde lazerin gücü

Diş hekimliğinde lazer kullanımı ağız içi ve yumuşak doku tedavilerinde de güvenilir bir yöntem. Diş hassasiyetinden, diş eti ceplerinin sıkılaştırmasına kadar birçok alanda kullanılıyor. Ayrıca uçuk ve aft kabusuna da son veriyor

Bu hafta sizlere ağız içi ve yumuşak doku tedavilerinde güvenle kullanılan lazer tedavileri hakkında bilgiler vereceğim. Sağlıklı kişilerde dişlerinin etrafında 3 milimetre veya daha az olan cepler bulunur ve bu cep derinliği günlük ağız hijyeniyle uygun şekilde temizlenir. Ancak cep 4 milimetre veya daha derin olmaya başlayınca temizliği oldukça zor hale gelir. Sonuç olarak bakteri kolonileri bu ceplerin tabanlarına yerleşir ve kronik diş eti iltihapları ve enfeksiyonuna sebep olur ve tedavi edilmezse diş kaybedilir. Lazerle periodontal tedavi ve küretaj yani diş eti hastalıklarının ilerlemesini durdurmak için gerçekleştirilen derin temizlik tedavisi, diş eti cepleri sıkılaştırmak için birkaç hafta arayla çoklu uygulanabilir bir tedavidir. Ayrıca enfekte ve hasta dokuları kaldırmanın yanı sıra lazerler kan damarlarının ve sinir uçlarının mühürlenmesinde de kullanılır. Bu sayede diş eti tedavilerinde kanama ve tedavi sonrası ağrı ve şişlik azalır.



DİŞ ETİNİN İYİLEŞMESİNİ ARTIRIR

Tartarın ve bakterilerin temizlendiği diş taşı tedavisinde diş eti ceplerinizi antibakteriyel solüsyonlarla yıkarız. Yumuşak doku lazerlerini diş eti cebi içerisinde hastalıklı ya da enfekte dokuları selektif olarak kaldırmak amacıyla kullanırız. Bu esnada diş eti hastalığına neden olan bakterileri de ortadan kaldırmış oluruz. Lazerler ayrıca dişlerinizin etrafındaki diş etinin iyileşmesini de artırır. Çoğu zaman dental lazerler diş eti ceplerindeki doku kaybını engeller ve yapıyı sıkılaştırır. Bu sayede cepleri normal ve sabit kalabilir derinliğe getirir.









HASSASİYETİ ORTADAN KALDIRIR

Hassas noktaları ucuz ve konservatif şekilde tedavi etme yöntemi dental lazer kullanımıdır. Hassas alana birkaç dakika lazer uygulamak birçok vakada rahatsızlığı azaltacak ya da tamamen ortadan kaldıracaktır. Klinik çalışmalar, hassas dişleri lazerle tedavi etmenin diş hassasiyetini azaltmakta etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca beyazlatma öncesi lazer, hassasiyeti azaltır.



UÇUKTAN KURTULMANIN YOLU LAZER TEDAVİSİ

Uçuk olarak da bilinen herpetik lezyonlar, dudak ve ağız etrafında herpes simplex virüsü yüzünden oluşan yaralardır. Bu virüs vücuda çoğunlukla cilt ya da ağız içerisindeki bir açıklıktan girer. Uçuklar genellikle birkaç gün içerisinde kendi kendine iyileşerek kaybolur. Eğer ağrıya neden oluyorsa ya da kötü hissetmenize yol açıyorsa tedavi edilebilir. Uçuklardan kurtulmanın en etkili yollarından biri de lazer tedavisidir. Eğer lazer tedavisini zamanında yaptırabilirseniz, uçuğun çıkmasına mani olabilirsiniz. Eğer uçuk çıkmadan önce bu bölgede karıncalanma hissediyorsanız, hemen lazer tedavisi için bir randevu alın. Eğer uçuk çıkmışsa lazer tedavisi rahatsızlığınızı azaltacak, uçuğu kurutup daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Uçuğa yol açan herpes virüsü yok edilemez. Hayatınızda bir kez enfekte olduktan sonra virüs ömrünüz boyunca vücutta kalır. Eğer çok sık uçuk çıkarıyorsanız, tedavi bu uçuk sayısını ve şiddetini azaltabilir. Genellikle uçuk hep aynı bölgede çıkar. Lazerle birkaç kez tedavi edildikten sonra aynı bölgede uçuk görülme ihtimali çok düşük olacaktır.









AFT KABUSU

ORTASI beyaz kenarları kırmızı düğme şeklinde delinmiş gibi görünen ağız içinde oluşmuş ağrılı yaralara aft denir. Ağızda dil, diş eti, yanak, damak gibi hassas bölgelerde görülür. Her ne kadar aftın kesin bir tedavisi olmasa ve tekrar etse de çıkma sıklığını şu yollarla azaltabilirsiniz:

Ağzınızı irite eden yiyeceklerden uzak durun.

Dişleri her yemekten sonra yumuşak bir fırçayla fırçalayın ve diş ipi kullanın.

Eğer anormal büyüklükte aftınız varsa, hızla yayılıyorsa, 3 haftadan uzun süren aftlarınız varsa, ateşiniz varsa mutlaka hekiminizi aramalısınız.



AFT TEDAVİSİNDE LAZERİN FAYDALARI

Yüksek teknolojidir ama maliyeti çok yüksek değildir.

Rahatlama hemen olur ve kalıcıdır.

Eğer dudak karıncalanmaya başladığında uygulanırsa aftın çıkmasını engeller.

Tedavi sonrası aftın büyümesi durur.

Herhangi bir rahatsızlık olmaksızın iyileşmeyi hızlandırır.

Tedavi anestezi gerektirmeden birkaç dakikada tamamlanır.

Tedavi sonrasında o bölgede çıkan aftlar daha hafif ve daha sıklıkla çıkar.









BİR DAHA UÇUK GÖRÜLME İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜKTÜR

UÇUK tedavisinde lazer kullanmanın faydaları nelerdir?

Yüksek teknolojidir, maliyeti çok yüksek değildir.

Rahatlama hemen olur ve kalıcıdır.

Eğer dudak karıncalanmaya başladığında uygulanırsa uçuğun çıkmasını engeller.

Tedavi sonrası uçuğun büyümesi durur.

Herhangi bir rahatsızlık olmaksızın iyileşmeyi hızlandırır.

Tedavi anestezi gerektirmeden birkaç dakikada tamamlanır.