Diş tedavilerine bütünsel bakış açısı

Holistik (Bütünsel) diş hekimliğinin temel amacı diş problemlerinizi, vücudunuzun geri kalan kısmını mümkün olduğunca az etkileyerek çözmektir. Bu da diş sağlığını vücudun geri kalanıyla beraber ele alan ve toksin içermeyen malzemelerle sağlayan tedavidir

Diş hekimleri olarak ilk görevimiz her ne olursa olsun sağlığa zarar verecek ya da ileride sağlık açısından problem yaratabilecek malzemeleri kullanmaktan kaçınmak olmalıdır. Binlerce kişide problem çıkarmayan bir materyal ya da malzeme, bir kişide problem çıkarabilir. İşte bu gibi durumlarda diş hekimleri, 'Hayır, imkansız, bu maddenin böyle bir komplikasyonu ya da yan etkisi yok' dememelidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki milyonlarca kişide sorunsuz uygulanan ve problem çıkarmayan implantların nadir de olsa bazı hastalarda çınlama, elektriklenme, tat almada değişiklik gibi birçok komplikasyonlar çıkarabilir. Aynı şekilde kanal tedavisi yaptıran hastalarda da çok düzgün yapılmalarına rağmen değişik komplikasyonlara şahit olabiliyoruz.







CIVA DOLGU KULLANILMAMALI

Şu anda diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ABD'de de tamamen doldurulmuş cıva dolguları yapmak için savaşıyorlar ve bu zehirli malzemenin yakın gelecekte piyasadan çekilebileceğini umuyoruz. O zamana kadar, cıva dolguları reddetmeniz ya da daha güvenli seçenekleri seçen bir diş hekimi ile çalışmalısınız. Özetle, holistik (bütüncül) diş hekimliği, diş ve diş etlerini tüm vücudunuzun bütün bir parçası olarak görmektedir ve yapılan tüm tıbbi tedaviler bu gerçeği dikkate almaktadır. Bu tip bütünsel diş hekimliğinin temel amacı, diş problemlerinizi, vücudunuzun geri kalan kısmını mümkün olduğunca az etkileyerek çözmektir.







BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ ÇÖKEBİLİR

Şu anda implantlar biyo uyumluluk testi yapılmadan uygulanmaya devam ediliyor. Bu son derece yanlış. Ve iltihapları geliştirebilir. Bağışıklık sistemini etkileyen otoimmün hastalıklar sıklıkla metal implantlarla şiddetlenir veya hatta başlar. Buna ek olarak, ağzınıza iki farklı metal yerleştirdiğinizde oral galvanizm yani elektriksel akımın canlı organizmalar üzerindeki etkisi meydana gelir. Metallerden, metallerin iyonlarını ağzınıza götürmeye ve aynı zamanda elektrik üretmeye hizmet edecek bir batarya yaratırsınız. Bunu fark etmeyebilirsiniz ancak küçük elektrik akımları vücudunuzun biyolojik olarak işleyişinin temelidir ve yabancı bir elektrik kaynağını, özellikle de sürekli orada olan bir ürünü tanıtırken, sağlık sorunlarına katkıda bulunabilecek dengesizlikler ortaya koyabilirsiniz. Bu zehirlilik, ağzınızdaki metal tükürüğünüzle reaksiyona girdiğinde ortaya çıkar, beyninizi aşırı uyarır. Bu, ağzınızdaki metalin bir gümüş dolgu, metal bir kaplama veya metal bir implant olup olmadığını gösterir.







AĞZINIZDAKİ ZEHRİN BELİRTİLERİ

Ağzınızda metal bir tat

Metal mutfak eşyaları kullanırken elektrik yükü hissi

Kronik uykusuzluk