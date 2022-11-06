Migren ağrılarının sebebi başarısız implant olabilir

İmplant uygulamalarında risk faktörleri enfeksiyonla bitmiyor. Sinüs problemleri, çene kemiği kırılması ve sinir hasarları; oluşabilecek problemlerin başında yer alıyor. Eğer implant tedavisinden sonra geçmeyen migren ağrıları yaşıyorsanız, bunun sebebi sinir hasarı olabilir. Başarılı implant için hekim deneyimi çok önemlidir

İmplantların diğer bir risk faktörü de, üst çenede uygulanan implantların hatalı yapılması sonucu olan sinüs problemleridir. Bu problemler sinüs tabanının delinmesi, sinüs membranının delinmesi ve implantın o boşluğa girdikten sonra o bölgede oluşturduğu enfeksiyonla olabileceği gibi sinüs bölgesinde kemik kazanabilmek için yapılan kemik ilavesi operasyonlarının sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Sızlayan basınçlı ve karıncalanmalı şekilde hissedebilirler. Sinüs boşluğundaki yükselen basınç baş ağrılarının sebebi olabilir. İlerlemiş vakalarda bu basınçtan dolayı migren ağrıları gelişebilir.







ÇENE KEMİĞİ KIRILMASINA DİKKAT

Özellikle yaşlı bireylerde çene kemiği kırılmasıyla karşılaşılır. Çene kemiğinin inceliği implant yuvasının açılması esnasında kırılabilir. Bu gibi durumlarda çene kemiğinin özel ekipmanlarla birbirine bağlanması ve hastanın alt ve üst çenesi birbirine bağlanılarak pipetle beslenmesi gerekir.







Sinir hasarı implant uygulaması sonucu oluşabilecek problemlerden biridir. Sinir hasarı, gerekli ölçümler yapılmadan implantların yanlış yön ve yanlış uzunluklarda kullanılmasıyla ortaya çıkar. Cerrahi öncesi yapılacak panoramik ve tomografik röntgen ölçümlerinin değerlendirilmesi bu hasarın önlenmesinde önemli yer tutar. Sinir zedelenmesi, dudak çene ve yanaklarda his kaybına sebep olur. Ayrıca mevcut dişlerinizin bazılarının uyuşuk kalmasının etkenlerinden bir tanesidir. Vücudu bir sinir ağı olarak düşündüğümüzde herhangi bir yerdeki sinir ağının kopması vücudumuzun başka bir yerinde farklı kas ve sinir sistemlerinde problemler meydana getirebilir. Kopan sinirin tedavisi; sinirlerin tekrar birleştirilmesi ya da ayak bölgesinden alınan sinirlerin o bölgelere dikilmesi ile olur.







10 YIL ETKİLİ

Artık günümüzde diş eksikliği oluştuğunda doğal dişlere hiçbir zarar vermeden implant tedavi planı yapmakta ve kaybedilmiş dişlerin yerine dental implantlar yapılmaktadır. Diş implantları genel olarak tek diş eksikliklerinde tek ya da çift taraflı birden fazla diş eksikliklerinde, tam dişsizlik durumlarında sıklıkla kullanılır. İyi bir tedavi planlanması ve uygun kemik hacmi ile implantların ortalama 10 yıl süre ile ağızda kalması başarı olarak görülmektedir. İyi planlanmış birçok implantta bu süreler aşılmaktadır.







İMPLANTTA YÜZDE 98 BAŞARI

İmplantoloji çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine, doku dostu materyallerin (implantları) çene kemiğine yerleştirilmesi demektir. Son yıllarda bilimsel çalışmaların artması, teknolojik olarak daha üstün implantların ve destek biomateryallerin geliştirilmesi ile 1900 ile 1985'li yıllarda yüzde 85 olan başarı oranlarını yüzde 98'lere kadar çıkarmıştır.



