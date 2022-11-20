Diş çürüğü deyip geçmeyin kanserin bile sebebi

Diş sağlığınızı kontrol altına almak, kronik hastalıklara veya kansere yakalanma riskini azaltmak için atabileceğimiz en önemli adım. Bunun için diş ve diş etlerini sağlıklı, çürüksüz tutmak birinci koşul

Diş çürüğü (kaviteler) vücudunuzdaki yaygın hastalıkların bir yansımasıdır. Eğer çürüğün, sinir ve kan damarlarına girdiği yere kadar ilerlemesine izin verirseniz, bakteriler dişin minik oyuklarına gizlenirler. Uzun süre devam eden iltihaplanmayı yok etmek imkansızdır. Bu olay enfeksiyona neden olabilir. Diş ağrısı veya çürük gibi problemlerinin tedavisini asla ertelemeyin.







KÖK KANALLARINDAKİ TEHLİKE

Kök kanalları içinde, nerdeyse tamamı vücudunuzda büyük hastalıklara sebep olabilecek bakteri kolonileri bulundurur. Böyle durumlarda antibiyotiklerin etkisi olmaz çünkü bakteriler ölü dişinizin içinde korunur. Ve bu bakteriler, kan dolaşımınız yoluyla vücudunuzun diğer bölgelerine yerleştikleri zaman ciddi rahatsızlıklara sebep olabilirler. Bu hastalıklar, kalp ve dolaşım hastalıkları, romatizma, eklem romatizması, beyin ve sinir sistemi hastalıkları olabilir.

Diş sağlığınızı kontrol altına almak, doğru beslenme ve fiziksel sağlık için egzersiz kadar önemlidir. İkisi birbiriyle bağlantılıdır, ayrı sistemler değildir. Her biri diğerini etkiler.







BESLENMENİN DİŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Beslenmemizin dişlerimizin ve vücudumuzun doğal sağlığını değiştirdiği ve neredeyse tüm sağlık problemlerimizin sebebi olduğu şüphesizdir. Düzgün yemek yerseniz ve sağlığınızı en iyi seviyede tutarsanız, çürük oluşması pek olası değildir. Çürükler, gerçekten sadece yanlış yiyecekleri yediğinizde ve gelişim çağında ortaya çıkarlar.







AĞIZ HİJYENİ ŞART

Hastalıklara davetiye çıkarmamak için diş ve diş etlerini sağlıklı, çürüksüz tutmak önemli. Peki bunu nasıl yapabiliriz?

Dişler düzenli şekilde günde en az iki defa fırçalanmalı

Diş ipi kullanmalı.

Mümkünse diş fırçası her üç ayda bir değiştirilmeli.

Dildeki ölü hücreler ve bakteriler özel bir aletle veya kaşık kenarıyla kazınarak alınmalı.

Flor ve kimyasal içermeyen diş macunu kullanılmalı.

Asitli yiyecek ve içecekler fazla tüketilmemeli.

Temiz/arıtılmış su ile hidrasyon sağlanmalı

Sağlıklı beslenilmeli







DİŞTEKİ ÇÜRÜK HANGİ HASTALIKLARI GETİRİR?

Dr. Weston Price, 1900'lerde, insandan aldığı enfekte dişleri başka hayvanların vücuduna yerleştirerek yaptığı araştırmalar sırasında ilginç bir keşifte bulunuyor. Önce dişleri tavşanın deri altına yerleştiriyor. Kısa bir süre sonra dişin sahibi hangi kronik hastalığı yaşıyor ise tavşanda da aynı sağlık sorunu ve hatta ölüm meydana geliyor. O yüzden buna, vücutta sistemik disfonksiyonu yaratan salt bakteri mevcudiyeti değil, aynı zamanda bu bakterilerin ürettiği toksin konsantrasyonu diyoruz. Dr. Price'ın diş kökü kanallarının sistemik sağlığa etkisiyle ilgili çalışmaları sayesinde bugün artık bunların hangi sağlık sorunlarını başımıza getirebileceğini biliyoruz. İşte o hastalıklar:

Kalp-damar hastalıkları

Vücutta yarattığı enflamasyona bağlı ağrı ve sızılar

Beyinle ilgili hastalıklar

Sinir sistemi hastalıkları

Bağışıklık sisteminde zayıflık

Diyabet

Kanser