Diş estetiğinde dijital çağ

Çekici ve sağlıklı dişleri olmasını kim istemez ki. Bu estetik diş hekimliği ile artık zor değil. Dijital teknoloji sayesinde dijital kamerayla hastanın ağız görüntüsü alınıyor, yaklaşık 8-10 dakikalık bir işlem sonrasında hastanın dişi üretiliyor ve 45 dakika içerisinde diş tedavisi bitmiş oluyor. Böylece çok kısa sürede hasta, estetik dişlere kavuşuyor

Hastalarımızın artan estetik talepleri, estetik diş hekimliği uygulamalarını artırmıştır. Şu an için en güncel estetik diş hekimliği uygulamaları, laminate vener porselen, diş beyazlatma ve zirkonyum porselendir. Gülüş esnasında en önemli kriterlerden biri diş etidir. Pembe estetik adını verdiğimiz bu bölgede gereğinden fazla görünen diş etleri ya da asimetrik diş eti seviyeleri mevcutsa, bu durumu düzeltmeden estetik bir diş hekimliği uygulamasından bahsetmek imkansız olur. Estetik diş hekimliği uygulamalarından olan estetik plastik diş eti cerrahisi ile bu tip fazla görünen ya da asimetrik seviyelenmiş diş etlerini düzeltmek mümkündür. Daha sonra uygulanacak laminate vener porselen ya da metal desteksiz zirkonyum porselenler ile beklentilerin ötesinde estetik sonuçlar elde edilebiliyor. Estetik diş hekimliğinde hangi uygulamanın kullanılacağı, işleme başlamadan önce hastalarımızın da fikirleri alınarak belirlenir.









GÜLÜŞÜNÜZDEN Mİ MEMNUN DEĞİLSİNİZ?

Kimler estetik diş hekimliğinden yararlanabilir?

Gülüşünden, dişlerinin şeklinden ve boyutundan memnun olmayanlar.

Ön dişlerini kırık ve aşınmış olanlar.

Ön dişleri hafif çarpık olup, ortodontik tedavi yaptırmak isteyenler.

Ön dişleri ayrık olup, ortodontik ya da ortognatig cerrahi tedavisi istemeyenler.

Ön dişlerde beyazlatma (bleaching) işleminin yetersiz kaldığı, kalıtsal leke ve renk bozukluğuna sahip kişiler.

Ön dişlerde renkleşmiş geniş dolguları bulunan, estetik görünüm isteyen kişiler.

Gülünce diş eti fazla görünenler.









TEK SEANSTA TEDAVİ

Dişlerimizle ilgili bu tür sorunları çözmek için, cerrahi müdahaleler ya da diş telleri ile yapılan ortodonti tedavileri gibi tedavi yöntemleri var. Ancak bu yöntemler de bazen gülüşümüzü güzelleştirmeye yetmeyebiliyor. Dijital teknolojiler, bu tür durumlarda diş hekimlerinin ve hastaların imdadına yetişiyor. Bundan 10-15 yıl önce telefonla fotoğraf paylaşmak bile hayalken, günümüzde dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Diş hekimliği teknolojisi de hızla ilerledi; ağız içinden görüntü almak için kameramızı dişlerin üzerinde dolaştırmak yeterli oluyor. Yaklaşık 8-10 dakikalık bir işlem sonrası hastanın dişini üretmiş ve 45 dakikada dişin tedavisini bitirmiş oluyoruz. Hastaların diş tedavilerini kabul etmemesindeki en önemli engel, uzun tedavi seansları ve gerçekten yüksek estetik beklentisiydi. Dijital teknoloji sistemi; tek seansta, uzun ömürlü ve estetik tedavi olanakları sunuyor.







EN UZUN ÖMÜRLÜ RESTORASYON

Eskiden, çürük dokuyu uzaklaştırır, restorasyon laboratuvarda hazırlanana kadar kalan dokunun üzerini geçici bir dolgu malzemesi ile örterdik. Sonrasında hastanın birkaç gün içinde bizi arayarak geçici dolgu malzemesinin düştüğünden ya da uykusunda yanlışlıkla yuttuğundan şikayet ettiği çok olurdu. Bu durumda mecburen hastayı yeniden kliniğe çağırıp geçici dolgusunu daimi restorasyonu hazır olana kadar yenilememiz gerekirdi. Bu tür sıkıntılar da artık dijital diş hekimliği sayesinde geride kaldı. Silikon ölçü gibi hastaları rahatsız eden uygulamalara gerek kalmıyor. Hastalar ölçü kaşığını dakikalar boyunca ısırmıyorlar. Böylece ağızlarının uyuşması ya da çenelerinin ağrımasının önüne geçilmiş olur. Dijital teknoloji yönteminde diş hekimi küçük bir kamera yardımıyla saniyeler içerisinde hastanın dişlerinin görüntüsünü alır ve bilgisayara aktarılır. Ayrıca dijital teknoloji sistemiyle üretilen restorasyonlar, en uzun ömürlü restorasyon türlerindendir. Bu, uzun süreli klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.



DİJİTAL TEKNOLOJİ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Her şeyden önce zaman tasarrufu sağlar.

Dijital teknoloji sistemiyle restorasyon, sadece bir tedavi seansında tasarlanır, üretilir ve hastaya uygulanır.

Hastaların tedavi olabilmek için kliniğe birkaç hafta boyunca birden çok kez gitmesine gerek kalmaz.

Hastalar ağızlarında geçici bir dolgu malzemesi ile nihai protezleri hazır olana kadar gezmek zorunda kalmazlar.