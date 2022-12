Çiğnememek mi çiğneyememek mi?

Sindirim, vücudun en çok enerji tüketen süreçlerinden biri. Bunun için yiyecekleri 40 kez çiğnemeliyiz. Etkili bir çiğneme sırasında yiyeceklere uygulanan basınç, yetişkin insanın azı dişleri için santimetre kare başına yaklaşık 5.5- 15 kg., kesici dişler için 2-5 kg. arasında. Böyle olunca sizin probleminiz çiğnememek mi, yoksa çiğneyememek mi? Çiğnememek bir alışkanlıkken, çiğneyememek ise tedavi gerektirir

Sağlıklı bir sindirim ve besin emilimi, yalnızca basit bir eylem olan yiyecekleri çiğnemekle mümkündür. Yiyecekleri aceleyle çiğneyenlerdenseniz ya da her lokmanızı sevdiğiniz içecekle ıslatıp yutmadan önce birkaç kez çiğniyorsanız; hazımsızlık, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarına ortam hazırlıyorsunuz demektir. American Journal of Clicinal Nutrition'da yayınlanan bir araştırmaya göre, yiyecekleri 15 yerine 40 kez çiğnemek, yüzde 12 daha az yemek yenilmesini sağlıyor. Ayrıca, lokmalarını daha çok çiğneyerek yiyenlerin daha az kalori aldıkları ortaya çıktı.







AZI DİŞLERİNİN BASINCI BÜYÜK

Fiziksel bir süreç olan çiğneme, büyük parçaları daha küçük parçacıklar haline getirmeye yardımcı olur. Bu, yemek borusunda oluşan gerilimi azaltır ve midenin yiyecekleri daha hızlı şekilde daha küçük parçalara ayırmasını sağlar. Her lokmayı düzgün bir şekilde çiğnediğiniz zaman, bolca sindirim enzimleri içeren tükürük salgılarsınız. Bu enzimleri boğaz ve mideye gönderdiğinizde, sindirim sürecine katkıda bulunursunuz. Eğer yediğiniz yiyecek yağ içeriyorsa, aynı zamanda dil altından salgılanan enzimler yardımıyla da bazı besinlerin emilimine başlarsınız.









ÇİĞNEYEMİYORSAN TEDAVİ ŞART

Vücut, çiğneme işlemi boyunca sindirimi tetikleyen bazı süreçler uygular. Sindirim, vücudun en çok enerji tüketen süreçlerinden biridir, bu yüzden üzerinize düşeni yaparak vücudunuza yardımcı olmanız şart. Etkili bir çiğneme sırasında yiyeceklere uygulanan basınç, yetişkin insanın azı dişleri için santimetre kare başına yaklaşık 5.5-15 kg., kesici dişler için 2-5 kg. arasındadır ve kullandığımız el tarafıyla yiyecekleri çiğnemeye yatkınızdır. Asıl problem çiğnememek mi, yoksa çiğneyememek mi? Çiğnememek bir alışkanlıkken, çiğneyememek bir sorundur. Daha fazla ertelemeyin, diş hekiminizle görüşün. Sağlıklı bir yaşam için besinleri önce çiğneyebilin, sonra çiğneyin.









ÇENE KAYMASI OLABİLİR

MUHTEŞEM hazırlanmış bir sofradan ne kadar keyif alabilirsiniz? Bazı hastalarımız, diş hekimine gitmektense aylarca tek tarafta çiğnemeyi tercih ediyor. Fakat tek taraflı çiğneme, zamanla yüzde simetri bozukluğuna neden olur. Çiğneme kuvvetinin tek taraftaki ekleme yüklenmesi sonucu çene ekleminde ağrı, çene kayması, açma-kapama sırasında ses gelmesi ve çene hareketlerinin kısıtlanması, hatta çene kemiğinin kafatasına kaynamasına varan ağır sonuçlar oluşabilir. Hastanın ağrılı tarafındaki çürük dişlerini bir an önce tedavi ettirmesi, diş eksikliğinden kaynaklanan tek taraflı çiğneme mevcut ise köprü veya bölümlü protezlerle eksikliklerin telafi edilmesi gerekmektedir.







ÇİĞNEME AĞRIYA DÖNÜŞÜYORSA DİKKAT

ÇIĞNEMEK, güçlü çene ve dişlerle mümkün olur. Sağlıklı bir şekilde çiğneyebilmek için eksiksiz bir diş yapısına sahip olmak çok önemlidir. Bir de 'çiğneyememek' var. Eğer ağzınızda hareketli protezleriniz varsa ve her çiğneme hamleniz ağrılı bir eyleme dönüşüyorsa, diş eti problemi yaşıyorsanız, çürük dişleriniz veya 20 yaş dişleriniz size sorun çıkartıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir.