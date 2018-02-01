ŞELALE KADAK

Baş döndüren bir hızla hayatlarımızın içine giren teknolojinin, dijitalleşmenin ne anlama geldiğini en güzel özetleyen bir fıkrayı geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım'dan dinledik. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın 10'uncusunu düzenlediği Beyoğlu Sohbetleri'nin son konuğu Başbakan Binali Yıldırım'dı. 1.5 saat boyunca soru-cevap formatındaki programda Türkiye ve dünya gündemine ilişkin en güncel konularda düşüncelerini anlattı Yıldırım ki bir önceki yazımda bu sohbetin detaylarına girmiştim. Ancak Yıldırım'ın kapanış konusu ve o konuya ilişkin anlattığı fıkraya yer kalmamıştı.

Başbakan, o akşam tam sohbet sona ererken, Beyoğlu Belediye Başkanı'na dönerek, 'Bugünün konusu dijitalleşme miydi? Hiç giremedik. En iyisi ben bir fıkra anlatayım' diyerek etkileyici üslubuyla başladı anlatmaya...

"Adamın biri pizza sipariş vermek için telefon açar. Karşısına bir teknoloji şirketinin müşteri temsilcisi çıkar. Yanlış aradığını düşünürken, 'Hayır efendim, doğru aradınız. Biz satın aldık pizza şirketini' cevabını alır. Bunun üzerine, 'Tamam o halde ben sipariş vermek istiyorum' der ve diyalog şöyle ilerler.

- Her zamankinden mi istiyorsunuz?/ -Her zamankini nerden biliyorsunuz?

-Son iki aramanıza göre, peynirli, soslu, ince kenar istemişsiniz. / -Evet, doğru.

-Ancak fesleğenli, güneşte kurutulmuş domatesli pizza yemelisiniz. / Hayır, teşekkür ederim. Ben sebzeli sevmiyorum.

-Fakat kolestrolünüz çok yüksek. /-Bunu nerden biliyorsunuz?

-Günlük mesajlarınıza baktım. Son 7 yıllık kan sayımlarınızı gördüm. / -Tamam ama sebzeli istemiyorum. Bununla ilgili tedavi gördüm.

-Doğru söylüyorsunuz ancak ilaçlarınızı da düzenli almıyorsunuz. En son 4 ay önce 30'luk bir kutu almışsınız. / -Başka bir tedarikçiden aldım, siz görememiş olabilirsiniz!

-Kredi kartlarınızda da görünmüyor. /-Nakit ödedim kardeşim!

-Banka ekstrenize göre para çekimi de yapmamışsınız. /-Başka nakit kaynağım var, size ne!

-Yalnız bu gelir beyannamenizde de görünmüyor. Elbette vergi kaçakçılığı yapmıyorsanız..! /-Yeter artık kardeşim! Ben internetin ve telefonun olmadığı bir adaya yerleşmeye karar verdim! /-Anlıyorum efendim ama pasaportunuzun süresi 5 ay önce bitmiş!"

Başbakan Yıldırım, salonu kahkahaya boğan fıkrayı bitirirken, "Böyle bir dünya hayal değil gerçek. Sanal gerçekliğe, yapay zekaya, sanayi 4.0'a hızla gidiyoruz" diyerek gündemlerinde teknolojinin ön sırada olduğuna vurgu yaptı.