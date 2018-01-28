ŞELALE KADAK

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bir süredir "Beyoğlu Sohbetleri" adı altında toplantılar düzenliyor ve iş dünyasından, sanat çevrelerine, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Rum, Süryani ve Ermeni din adamlarından medyaya ve akademik dünyaya kadar geniş bir çerçevede İstanbul'u buluşturuyor.

Dün akşam da Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu Başbakan Binali Yıldırım'dı. Pera Palace Oteli'nin tarihi salonlarında yapılan toplantıda 325 davetli vardı. Yıldırım, herkesin elini tek tek sıktı. Yemeğin ardından Başbakan ile belediye başkanı 'soru-cevap' formatındaki sohbet toplantısına geçti.

Başbakan, orta ve lise öğrenimini geçirdiği Kasımpaşa anılarına ve sokak sokak ezberlediği Beyoğlu'na lafı getirip, "Bir dahaki dönem belediye başkan adayı olarak karşına çıkarsam şaşırma. Zaten işimiz bitiyor" diyerek espriyle başladığı konuşmasında, salondaki çok renkliliğe de atıfta bulundu. Yıldırım, "Bu çeşitlilik bizi önemli ülke yapıyor. Memleketin bütün renklerini görüyoruz. Türkiye'nin geleceği ile ilgili konuda (Afrin Harekâtı'na atıfta bulunup) birlik ve beraberliğin önemini görüyoruz" derken salonda büyük bir alkış koptu.



10 puan yükselme var

Afrin Harekâtı başladıktan sonra borsanın yukarı çıkıp, doların düşmesi herkesi şarırtmıştı. Piyasaların ve yabancıların verdiği tepkiyi nasıl değerlendirdiği sorusuna da Başbakan şöyle cevap verdi:

"Yabancılar son 1.5 yıldır sürekli şaşkınlık yaşıyor. Darbeden beri bu şaşkınları devam ediyor. Türkiye buna benzer operasyonları 35 yıldır yapıyor. Terörle mücadelemiz, sıcak takip, Kuzey Irak'a girişimiz, Afrin'den farklı değildir. Bunlar ekonomimizi sarsacak operasyonlar değildir. İkincisi ben derin bir ekonomist değilim. Piyasanın dilinden anlarım. Biz piyasayı canlı tutmaya çalışırız ve tedbirler alırız. Bunu yaptığımız için 2017'de yüzde 11 büyüdük. Türkiye kamu borcu bakımından birçok ülkeden iyi durumda. Ha Türkiye'nin açığı var. Ama bunlar sürdürülebilir, yönetilebilir boyutlarda."

Başbakan konuşmasında ilginç bir konuya da dikkat çekti. Son 6 ay içinde yapılan anketlerde, ekonominin iyiye gideceğini söyleyenlerin oranının 10 puan yükseldiğini belirtti. Orta vadede Türkiye ekonomisi açısından büyük bir risk ve kriz görmediklerini söyleyen Yıldırım, "Afrin operasyonu olurken, Trabzon Limanı halka açıldı ve 7 kat talep geldi. Bu ne demektir? Dinamik bir ekonomi var, insanlar geleceğe ait planlardan vazgeçmiyor. Hayat devam ediyor, bu operasyonlar da yapılmaya devam edilecek. Şu anda ekonominin daha da güçlenmesi için Meclis'e iki tane paket gönderiyoruz."

Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonunun Türkiye'deki etkisini biraz 15 Temmuz'a benzettiğini şu cümlelerle dile getirdi: "Nasıl o zaman millet hep birlikte oldu. Şimdi de öyle. Ana muhalefeti, diğer muhalefet partileri, herkes destek veriyor. Milletin de desteği var."