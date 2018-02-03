ŞELALE KADAK

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde 315'inci sırada yer alan Mey Diageo Grubu, 2018 yılına yeni CEO ile girmişti. 2004 yılından beri grupta olan ve son 6 yıl şirketin CEO'su olarak başarılı projelere imza atan Galip Yorgancıoğlu emekliliğe ayrılmaya karar vermiş ve geçen yılın ekiminde bu göreve Levent Kömür getirilmişti.

Türkiye'de üretilen rakının dünyada tanıtılmasında büyük çaba sarfeden ve Japonya'dan İspanya'ya kadar geniş bir yelpazede önemli bir ihracata imza atan Yorgancıoğlu'nun bu çabaları şimdi Levent Kömür'le devam ediyor.

Öyle ki geçtiğimiz günler bir araya gelme fırsatı bulduğumuz çiçeği burnunda yeni CEO ve şirketin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Levent Kömür, "Biz çiftçiyiz.

Kendimize ait topraklarımız, bağlarımız, bizim için çalışan çiftçilerimiz var. Üzümümüzü kendimiz üretiyoruz. Çiftçilik yapıyoruz.

Çiftçi sertifikamız var ve son beş yıldır yaş meyve ve sebze ihracatında birinci sırada yer alıyoruz. Bu durum 2018'de de devam edecek. Çünkü her yıl büyümeye devam ediyoruz" diyor.

Aynı zamanda 'sanayici' kimliklerine de vurgu yapıyor Kömür. Ne de olsa Mey'in sahibi olduğu 17 fabrika ve 4 küçük üretim tesisinde üretilen içkiler dünyaya ihraç ediliyor ve 10 milyar litreyi aşan ihracat da şirketi şampiyon yapıyor. Peki bu başarının arkasında kimler var diye şirkete bakınca, öğreniyoruz ki Mey Diago'nun çalışanlarının yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Kadın dostu bir CEO olduğunu yaptığı konuşmayla hissettiren Kömür, yönetim kurulunda 10 kişi olduklarını ve 4'ünün kadınlardan oluştuğunu büyük bir keyifle söylüyor ve ekliyor:

"Pozitif ayrımcılık cek'le cak'la, mış'la muş'la olmaz. Bu şirkette camdan bir tavan yok. Bu kadın yöneticiler işlerini çok iyi yaptıkları için buradalar ve sayıları her gün artıyor. 25 yıldır iş hayatındayım.

Hiç korkak bir kadın görmedim.

Kadınların cesareti başarılarında ayırt edici bir özellik" diyor.

Ben de bu cümleleri bir kadın gazeteci olarak alkışlıyorum.