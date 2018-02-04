ŞELALE KADAK

Ekonomi ve iş dünyasına projektör tutarken, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatından da kesitler sunmayı ihmal edemeyiz.

Ne de olsa Türkiye'nin refah seviyesi yükselirken, ekonomisi büyürken, kültür sanat alanındaki atılımları bizi gelişmiş ülkeler mertebesine yerleştirecek.

Önceki gün 2017'nin değerlendirmesini yapmak ve 2018 projelerini konuşmak üzere Pera Müzesi Genel Müdürü Özalp Birol ile buluştuk.

Gördüm ki 13 yıl önce kurulan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni yılbaşından bu yana tam 10 bin kişinin ziyaret etmesi, Özalp Birol'u da sevindirmiş.

Birol, hain darbe teşebbüsünün yaşandığı, birbiri ardına Ankara'da, Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te, Beşiktaş'ta, havalimanında bombaların patladığı 2016 yılını derin bir üzüntüyle hatırlıyor:

"2016 o kadar kötüydü ki.

Sergimizi açtığımız hafta İstiklal Caddesi'nde bomba patladı.

Haftasonu müzeye ortalama bin 500 ziyaretçi gelirken, birden 38 kişiye kadar düştü." Neyse ki 2017 yılında terör kontrol altına alındı ve bu durumdan en çok etkilenen başta turizm sektörü olmak üzere ülkede bir canlanma, sokağa çıkmalarda artışlar ve normale dönüşte bir hızlanma yaşanmaya başladı.

2017 yılında Pera Müzesi'ni de 150 bin kişi gezmiş. Her ne kadar bir çok ünlü müzeyle yaptığı işbirliği iptal ve erteleme yoluna gitse de, Özalp Birol 2017 yılı için, "Diplomatik köprüler kurarak kırılan ilişkileri tamir ettik" cümlesini kuruyor. Bazı ülkelerde Türkiye'ye yönelik oluşan önyargıları tek tek kırmayı başardıklarını ancak hâlâ gelmekten imtina edenler olduğunu söylüyor.

Pera Müzesi bugüne kadar 80 sergiye evsahipliği yaptı. Şu sıralar müzede, kalıcı eserlerin sergilenmesi bir yana, 'Bana Bak! la Caixa Vakfı Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan Portreler ve Kurmacalar' ile Louis Khan'a Yeni/Den Bakış' isili Cemal Erden'in fotoğrafları, çizimler ve resimlerden oluşan iki yeni sergi var. 2017 yılında Pera Eğitim etkinliklerine 4 bin 705 kişi katılmış.

Bunların 2 bin 704'ü devlet okulu öğrencisi, 262'si özel okul öğrencisi, 409'u zihinsel engelli öğrenci, 10'u işitme engelli öğrencilerden oluşmuş.

Özalp Birol, 2018 yılında Zafer Toprak'ın küratörlüğünde Osmanlı'dan bu yana Türkiye'de plaj kültürünü anlatan bir sergi hazırladıklarını söylüyor. Singapurlu bir fotoğraf sanatçısının eserlerinin de bu yıl izleyiciyle buluşacağı Pera Müzesi'nde ayrıca Galatasaray Lisesi'nin bir sergisini açılacağını öğreniyoruz.