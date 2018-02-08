ŞELALE KADAK

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olan Kayseri'ye iner inmez istikametimiz Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oluyor. Çünkü 2017'de 1.9 milyar dolar ihracat yapan, bu yıl da 2.2 milyar dolar hedefleyen Kayseri'de üretimin kalbi, 3 OSB ve üretim ağırlıklı bir serbest bölgede atıyor.

Sabah gazetesinin il buluşmaları kapsamında geldiğimiz Kayseri'de ilk durağımız Boydak Holding'e ait üretim tesisleri. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in evsahipliğinde, Boydak Holding'e TMSF tarafından CEO olarak atanan Alpaslan Baki Ertekin ve ekibiyle birlikte fabrikayı dolaşıyoruz.

Kendisi elektronik mühendisi olan ve girişimciliğiyle bilinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şirketlerini ikiz kardeşine bırakıp siyasete atılsa da Kayseri ekonomisini kalkındıran firmaları takip etmeyi bırakmıyor.

Başkan Çelik'le birlikte mobilya tesislerini dolaştığımız Boydak Holding'e gelince... TMSF'ye geçen ve kayyum atanan en büyük şirket konumundaki Boydak Holding, 2017'de 9.6 milyar TL ciro, 800 milyon lira kâr, 2.5 milyar TL'yi aşan ihracat ve 13 bine ulaşan çalışan sayısıyla sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin de en büyük sanayi kuruluşları arasında. Boydak Holding'in 2017'deki toplam büyümesi yüzde 25'lerin üzerine çıkarken, sadece mobilya grubunda bu oran yüzde 45'lere ulaşmış durumda. CEO Ertekin, holdingin cirosunun yarısının mobilyadan geldiğini, geçen yıl yapılan KDV indiriminden pozitif etkilendiklerini söylüyor.

Boydak Grubu İstikbal, Bellona ve Mondi ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli bir büyüme rakamına ulaşmış. CEO Ertekin, toplamda 2'si Kayseri dışında olmak üzere 13 fabrikası bulunan Boydak'ta mahkeme sürecinin devam ettiğini ve bu sırada şirketin en iyi bir şekilde yönetilmesine büyük önem verdiklerini söylüyor.

Halihazırda 53 milyon dolara mal olan 6'ncı fabrika yatırımıyla uğraşan grup şirketlerinden Boytaş başta olmak üzere Boydak'ta Endüstri 4.0 konusundaki çalışmalar da hız kazanmış. Gezdiğimiz entegre fabrikalarda robotların da katıldığı üretim süreçlerinde gelinen aşamaya bizzat tanıklık ediyor ve üretim sürecini kısaltan, maliyet ve zaman avantajı kazandıran pek çok inovasyonun şirketin Ar-Ge'sinden çıktığını öğreniyoruz.