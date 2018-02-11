ŞELALE KADAK

Kayseri'de Sabah Gazetesi ekibi olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde ihracat şampiyonu şirketleri ziyaret ederken ilk sorduğum soru, fabrikada, şirket içinde, yönetim kademesinde kaç kadının çalıştığı oldu. Kanıtlanmış bir gerçek ki kadınların ekonomide varlıkları arttıkça ülkelerin refah seviyesi yükseliyor ve ekonomileri ciddi anlamda büyüyor.

Kayseri'de attığımız her adıma eşlik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sorularıma cevap olarak, kadın konusunda Kayseri'nin ne kadar öncü olduğunu göstermek istercesine, sonunda beni kadın girişimci Zuhal Gözüküçük ile tanıştırdı.

Hakkında büyük övgüler duyduğum Gözüküçük'ü yakından tanımak ve bir kadın girişimcinin asla pes etmeyerek, imkansız denileni nasıl da kısa sürede başardığını bizzat dinlemek çok önemliydi.

Zuhal Gözüküçük, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) koruma kalkanında kullanılacak parça üretiyor.

Aslında kendisi ziraat mühendisi ve devlet kurumunda çalışıp emekli oluyor. Hayali konfeksiyon sektöründe kendi işini kurmak, çünkü güzel tasarımlar yapıyor ve mesela geçmişte Burda dergisinin tasarım yarışmasını dahi kazanıyor. Eşinin ise torna atölyesi var ve sanayi şirketlerine makineler yapıyor. Derken 1997 yılında çok erken bir yaşta eşini kaybediyor. Biri ortakokulda, diğeri üniversitede okuyan iki oğluyla ilgilenmek için iş kurmaktan da vazgeçiyor, eşinin atölyesini de kapatıyor.

Bir gün kayınpederinin, 'Atölyenin önünden geçerken, kapalı olması içimi acıtıyor. Kızım sen bu işi yaparsın' demesi üzerine, 45 yaşındaki Gözüküçük ikinci kariyerine başlıyor. Atölyeyi açıp, eski müşterileri tek tek dolaşıyor. O zaman tek bir işçisi varken, müşteriler deneme amaçlı küçük işler vermeye başlıyor. Yapılan işin beğenilmesi üzerine işçi sayısı çoğalmaya, iş büyümeye başlarken, Gözüküçük yeni bir karar daha veriyor ve makineyi anlamak için geceleri iki yıllık makine meslek yüksek okulunda okumaya başlıyor. Matematik zekası, mühendis kökeni sayesinde okul çabucak bitiyor ve o sırada ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliğini bitiren oğlu da şirkete katılıyor. Sonrası çorap söküğü.

Önce atölyeden daha büyük bir fabrikaya geçiliyor. Ardından yurtdışında fuarlara katılarak yabancı müşteriler bulunuyor.

Titanyum beyin implantı, lüks yatlarda ve otomotiv sektöründe, savunma sanayiinde kullanılan makine parçaları üretmeyi başaran, Gözüküçük 2010 yılından itibaren Türkiye'nin katma değeri en yüksek ihracatına imza atmayı da başarıyor. Üstelik tüm ihracatı Avrupa ülkelerine yapıyor.

Derken geçtiğimiz yıl CERN'e katkı yapan ülkeler arasında Türkiye'nin de yer almasının verdiği avantaj ve TOBB'un duyurusu üzerine CERN'in yaptığı ihaleye katılıyor ve yüksek teknoloji kullararak yaptığı üretim sayesinde, CERN'in 4 Türk tedarikçisinden biri olmayı başarıyor.

Dünyanın en büyük ve en güçlü parçaçık hızlandırıcısı Büyük Hadron Çarpıştırıcı'sının bulunduğu CERN'e Kayseri'den hava kargoyu kullanıp, yükte hafif pahada çok ağır makine parçaları göndererek, katma değeri en yüksek ihracat kalemlerinden birine imza atan Gözüküçük, ihraç ettikleri makine parçalarının kilogram fiyatının 500 ile 1000 dolar arasında olduğunu söylüyor.

TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyesi ve bir kadın rol model olarak Gözüküçük, daha çok kadının sahaya inmesi, girişimci olması için üniversitelerin mühendislik fakültelerini dolaşıp kız öğrencilerle konuşma yapmayı da ihmal etmiyor.