ŞELALE KADAK

Sabah Gazetesi'nin 'İl Buluşmaları' vesilesiyle gittiğimiz Kayseri'de Prof.

Dr. Kerem Alkin'in gösterdiği ve Kayseri'nin 7'nci sırada olduğu "İller Arası Rekabet Endeksi" dikkatimi çekti.

Nedense Kayseri'yi daha da önlerde, hatta ilk 5'te bekliyordum. Niye derseniz; iki gün hem organize sanayi bölgelerindeki şirketleri, fabrikaları hem de şehrin içindeki sosyal yaşamı, girişimci kadınları ve gençleri tanıyınca, Kayseri'nin sahip olduğu potansiyeli çok daha yüksek bulmuştum. Alkin Hocam'ın yaptığı Kayseri sunumundan anlıyorum ki Kayseri bu potansiyeli layıkıyla kullanmaya henüz başlamamış.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ev sahipliğinde yakından tanıma fırsatı bulduğumuz şirketlerin patent sayıları, inovasyona dair yaptıkları, ihracata yönelik çalışmaları öyle etkileyiciydi ki tabii ki Kayseri'nin ihracat rakamını da daha yukarılarda bekleyebiliriz.

Şehrin hali hazırda 1.9 milyar dolarlık bir ihracı söz konusu.

Başarısıyla dünya devini Kayseri'ye çeken Muka Metal'i, daha doğrusu yeni adıyla Stryker'ı ziyaretimizde Türk girişimcisinin kat ettiği yolları da bir kez daha görmüş olduk mesela.

ABD'li Stryker 12.7 milyar dolar cirolu, 26 bin çalışanı bulunan dünyanın en büyük medikal şirketlerinden biri. Kayseri'de ne yaptığına gelince...

Murat Kantarcı tarafından 1966'da kurulan Muka Metal, ofis mobilyalarıyla başlayıp, son teknoloji ürünü hastane yatakları ve karyolaları üretimine geçtikten sonra alanında dünyadaki ilk 10 şirket arasına girmeyi başaran bir Türk şirketi.

Hali hazırda hasta bakım karyolaları, yatakları ve sedye üretiyor ve bu şirket 2015'te 5 kıtaya 60 ülkeye ihracat yaparken, medikal sektördeki devlerden biri olan ABD'li Stryker'ın dikkatini çekiyor ve görüşmeler şirketin ABD'li deve satışıyla sonlanıyor.

İşte bizim Kayseri'de ziyaret ettiğimiz Stryker eski adıyla Muka, son teknoloji kullanarak üretim yaptığı için ihracatta kilogram başına fiyatı da 10 dolara hatta bazı ürünlerde 30 dolara kadar çıkaran bir Türk şirketi. Kurucu Murat Kantarcı, Stryker'da Ar-Ge Direktörü olarak görev yapan oğlu Serkan Kantarcı ve Stryker'ın Finans Direktörü Savaş Türkoğlu ile yaptığımız sohbette öğreniyoruz ki şirketin 200 çalışanının 50'sini de kadınlar oluşturuyor ve şirket çalışanlarının yarıdan fazlası da mühendis. Türkiye'deki ciro hali hazırda 26 milyon dolar civarında ve bunun 21 milyon dolarını ihracat oluşturuyor ve ABD'li şirketin satın almasıyla Türkiye'deki şirketin ihracat yaptığı ülkelerin sayısı da 100'e çıkıyor. Stryker'ın Kayseri'deki cirosunun yüzde 8'i araştırma ve geliştirmeye harcanıyor ve ayda 5 bin yatak üretiliyor. 12 Ar-Ge çalışanından ikisinin doktoraya devam ettiğini öğrendiğimiz şirketin üretiminin yüzde 85'i yerli.

Diyeceğim o ki Kayseri'nin üretim, ihracat, inovasyon, teknoloji potansiyeli çok yüksek. Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte Bilim Merkezi'ni de ziyaret ettik.

Anadolu'nun bir çok şehrinde gördüğüm bilim merkezlerini kıskanarak İstanbul'a dönüyorum son zamanlarda. Koca metropol İstanbul'da ne yazık ki böyle bir bilim merkezi yok. Konya'da gördüğüm Bilim Merkezi de çok güzeldi ama Kayseri'deki Bilim Merkezi hem çok kapsamlı hem de çok iyi dizayn edilmiş. Bu şehir çocuklarına çok güzel imkanlar sunuyor. Kim bilir, belki de Kayseri'nin çocukları alacakları eğitimle ve girişimcilikleriyle Kayseri'yi iller arası rekabette üst sıralara taşıyacak.