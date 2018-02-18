ŞELALE KADAK

Bu düzen eninde sonunda değişecek. Kadınların hayatın tüm alanında erkeklerle eşitlendiği bir dünyaya hayat zorlayacak zaten. Aksi takdirde böylesi bir insan kaynağını yok sayan ülkeler gerileyecek, refah seviyeleri düşecek ve fakirleşecek.

Ekonomi dünyasından baktığım için gördüklerimden çok da hoşnut olduğumu söyleyemem ama öyle ya da böyle erkeklerle eşit niteliklere sahip, hatta kimi özellikleriyle iş hayatında çok daha büyük faydalar sağlayan kadını hak ettiği yere taşıyacak, taşımak zorunda kalacak.

Önceki gün Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen, "5. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı"nda Türkiye'de Kadın Direktörler 2017 Raporu'nu dinledim.

Sonunda da güçlü ekonomisinden söz edip durduğumuz Türkiye'de ben sadece 3 şirketi canı gönülden alkışlayabildim. Yatırım ortaklıkları hariç Türkiye'de sadece 3 şirketin yönetim kurulunda bir kadın CEO yer alıyor. Yani koca Türkiye'de sadece Türk Tuborg, Tat Gıda ve Vakko'nun CEO'luk görevinde şirketin hissedar ailesinden olmayan, güçlü bir kadın var.

Zorlu Holding ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Sabancı Üniversitesi'nden projeyi yürüten Melsa Ararat, son bir yılda şirketlerin yönetim kurullarında kadın konusunda neler yaşandığını rakamlarla önümüze koydu. Gördüklerimiz şöyle: BİST'te yer alan 404 şirketin 168'inin yönetim kurulunda kadın üye bulunmuyor. 2012-2016 yılları arasında yönetim kurullarında en az bir kadın üyesi olan şirketlerin oranındaki artış ne yazık ki 2017 yılında devam etmedi. 2016'da yüzde 41 olan tamamı erkek yönetim kuruluna sahip şirket oranı aynı kaldı.

Öğrendik ki 2017'de BİST yönetim kurullarına 386 kadın üye seçildi. Bu rakam tüm yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13.9'una denk geliyor. Oysa 2016'da bu oran yüzde 14.2 idi.

Ne yazık ki şirketi kontrol eden, sahibi olan ailelerle ilişkili olmayan kadın sayısı 2017 yılında 201 ile sınırlı oldu. Bu şu demek, Türkiye'de en üst seviyede yöneticilik yapmayı başaran ve profesyonel kadın oranı yüzde sadece 7!

Raporda ayrıca 2017 yılında sadece 26'sı kontrol eden aile üyesi olmak üzere 28 şirketin yönetim kurulu başkanının kadın olduğunu görüyoruz. Bu rakam da tüm şirketlerin yüzde 6'sına denk geliyor.

Bu arada kadın konusunda ciddi adım atan şirketlerin ödüllendirilmesini ve öne çıkarılmasını destekliyorum. İyi örneklerin böylece artması mümkün olabilir. Program çerçevesinde, 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' dalında Tat Gıda ve 'Kadınlarla Güçlendirilmiş İş Grubu' dalında da Akkök Grubu ödül aldı. Onları da tebrik edelim