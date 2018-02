ŞELALE KADAK

Hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz ve aynı gemideyiz. Yani ekonominin kötüye gitmesi halinde hepimiz bundan çok etkileneceğiz. Peki işler nasıl? Kimi ekonomistlerin 2015 yılından bu yana Türkiye için, "Ha battı ha batacak. Ekonomi inşaat ve otomotiv üzerinden büyüyormuş gibi görünüyor ama aslında gerçek durum başka" şeklinde yaptıkları açıklamaları biliyoruz.

Peki piyasada işlerin nasıl olduğunu, açılan ve kapanan şirket sayıları da dahil olmak üzere ekonomiye yansıyan gelişmelere bakınca neler görüyoruz?

Önceki gün Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile bir araya geldiğimizde, en çok merak ettiğim soruyu kendisine sordum. Ne de olsa merak ettiğimiz tüm bu rakamlar Bakan Tüfenkci'nin bakanlığında toplanıyor. Sahiden piyasada durum nasıl? 2018'in ilk 45 günü geride kaldı. İşyerleri kapanıyor mu, açılıyor mu?

Tüfenkci soruma şöyle cevap verdi: "İşyerleri kapanıyor diyorlar. Veriler şu an elimde. 2017'de 229 bin 367 işyeri açılmış. 96 bin 945 işyeri kapanmış. Yani açılan her 3 işyerine karşılık 1 adet kapanmış. Kapananların büyük bir kısmı da iflastan değil, şirketin yapı değişikliğinden gibi başka nedenlerden olmuş. 2018'in dün itibarıyla rakamlarına da baktık. 27 bin 985 işyeri açılmış, 10 bin 628 işyeri kapanmış."

Tüfenkci bu rakamları aktardıktan sonra Türkiye için yapılan kötü senaryo söylemlerine istinaden de sözlerini şöyle sürdürdü: "Kötü senaryo üreten, hüzünlü yaşamayı seven bir grup var. Bir de pembe gözlük takanlar var. Biz ne öyle ne de öyleyiz. Gerçek, rasyonel verilerle konuşuyoruz. 2015'i hatırlayın, '2016'da Türkiye batacak' dediler. Darbe girişiminden sonra ekonominin çökeceğini, borçların ödenemeyeceğini, Türkiye'nin iflas edeceğini iddia ettiler. Aynı insanlar 2017'ye güçlü girince, öngörüleri tutmayınca bu kez bu hormonlu büyüme, gerçek değil dediler. Benim size verdiğim rakamlar gerçek. Her gün piyasanın kalbine gidiyorum. Gidin siz de gezin. Ben dün Kırşehir'de gezdim en son. Esnafın biri bile şikâyet etmedi."

Bakanın bu sözleri üzerine, "Şikâyet etmeye çekinmiş ya da korkmuş olabilirler" diyebilirler şimdi diyecek oldum. Tüfenkci, "Esnaf laf olsun diye bile saldırır. Kimseden de korkmaz. Berber kimden korkacak? Kahvehane işleten kimden korksun? Sıkıntısı olan mutlaka dile getirir. Biz taksi esnafına büyük destek verdik mesela. KOSGEB kanalıyla esnafa verdiğimiz kredi miktarı 2017 yılında 13 milyar lirayı buldu ve üstelik kullandırdığımız kredilerdeki geri dönüş oranı yüzde 98.8" dedi.

Bu arada Bakan Tüfenkci'den öğrendik ki KOSGEB tarafından küçük esnafa kullandırılan kredilerin Bilim ve Sanayi Bakanlığı'ndan Gümrük Bakanlığı'na geçişi konusunda anlaşmaya varılmış ki Tüfenkci doğrusunun da böyle olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca elektronik ticaretin kayıt altına alınması konusundaki yasal düzenleme de tamamlanıp, sistemin aralık ayı itibarıyla çalışmaya başladığını yine Tüfenkci'den öğreniyoruz. Yani bundan sonra internet üzerinden şirket kurup ticaret yapan, online satış yapan tüm şirketler sisteme kayıt yaptırmak zorunda olacaklar. Yaptırmayanlara 20 bin lira para cezası gelmiş. Bakan Tüfenkci kısa sürede 15 bin 500 kişinin kayıt yaptırdığını söylüyor.