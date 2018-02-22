ŞELALE KADAK

Anadolu'da kurulan en başarılı teknoloji şirketlerinden biri unvanı sanırım Abraaj Group'un, 2 yıl kadar önce yüzde 20'sini satın aldığı Biletall'ın...

Kayseri'nin geleceği iyi okuyan ve girişimci bir belediye başkanına sahip olduğuna bu kente Sabah Gazetesi olarak yaptığımız seyahatte tanık olduk. İş dünyasından gelen ve pek çok girişimi başarılı bir işe dönüştüren Mustafa Çelik, işlerini ikizi olan kardeşi ve oğluna devrederek siyasete atılmış ve şimdi de Kayseri'nin Anadolu'da parlaması için projeler üretmeye başlamıştı.

Öğreniyorum ki Mustafa Çelik, online bilet satışlarının iyi bir pazar potansiyeline sahip olacağı fikriyle Biletall'ı Kayseri'de 2006'da kurmuş.

Kayseri seyahatimiz esnasında şu anda şirketi yöneten oğlu Yaşar Çelik'le tanıştım ve 2006'da kurulan, başarısı ve potansiyeliyle, Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük fonlardan biri olan Abraaj'ın dikkatini çeken Biletall'ı konuştuk.

Eminim hepinizin yolu Türkiye'nin dört bir yanındaki otogarlardan birine düşmüştür. Peki hepsi küçük bir aile şirketi olan ve son derece eski sistemle çalışan otobüs firmalarının, şu anda internetten üstelik kusursuz bilet satış yapması sizi de şaşırtmıyor mu?

Bu otobüs şirketlerinin internetten satış yapmaya ikna edilmesi kadar, bu sistemin teknolojik altyapısını kurmak da önemli galiba. İşte Biletall, kurulduktan hemen sonra 200'ün üzerindeki otobüs şirketiyle anlaşma yapmayı, 1.800'e yakın acentanın Biletall üzerinden satış yapmasını başarıyor ve otobüs bileti satışında Türkiye çapında liderliği kapıyor. Yazılımın gücüyle de 11 yıl içinde 215 milyon lira ciroya ulaşıyor.

Büyüme de son derce dikkat çekici.

Biletall'ın 2016 cirosu 145 milyon lira. Yaşar Çelik, 2018 için yüzde 50 büyüme, 300 milyon liranın üzerine çıkan bir ciro beklentisi içinde. 50 kişinin çalıştığı Biletall, otobüs, uçak, İDO ve tren biletlerinin de içinde olduğu tam 400 milyon adetlik satışı teknolojiye yaptığı yatırım sayesinde gerçekleştirmiş.

İşte bu hızlı ve kârlı büyüme de Anadolu'ya gözünü çeviren özel sermaye fonu Abraaj'ın dikkatinden kaçmamıştı.

Abraaj, kurduğu Anadolu Girişim Sermayesi Fonu aracılığıyla Biletall'ın azınlık hissetini satın almıştı ve böylece ilk kez grup Anadolu'da bir teknoloji şirketine yatırım yapmıştı. Ne de olsa Abraaj, Türkiye'de online seyahat pazarının 2021'e kadar yüzde 20'nin üzerinde büyüyeceğini tahmin ediyor.

Yönünü Anadolu'da gelecek vaad eden şirketlere çeviren yatırımcıların, önlerine gelen kâr ve büyüme rakamlarıyla pek keyifli oldukları çok açık