ŞELALE KADAK

Darbe girişiminin yaşandığı günlerde, dünyanın en büyük 14'üncü gıda şirketi ve gıdalara tat veren umaminin üreticisi Ajinomoto, Türkiye'de Murat Ülker'in sahibi olduğu Yıldız Holding şirketlerinden Bizim Mutfak isimli markayı satın almak için masadadır.

Görüşmeleri Ajinomoto adına yürüten Ajinomoto Türkiye CEO'su Sinan Altun o gün yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Türkiye'ye büyük yatırım yapmak için yola çıkmışlardı ama bir anda hayat alt üst oldu ülkemizde. Biz Japonya'ya durumu aktarıp, vazgeçip geçmeyeceklerini sorarken bile endişeliydik. Gelen cevap müthişti. 'Türkiye'ye uzun vadeli bakıyoruz, yolumuza devam edeceğiz' dedi merkez."

2011 yılında 103 yıllık gıda şirketi Kemal Kükrer'in yüzde 50'sini satın alarak Türkiye pazarına giren Ajinomoto, darbe girişiminin olduğu günlerde pazarlığa giriştiği Bizim Mutfak'ı 2017'nin nisan ayında, Kemal Kükrer'in kalan yüzde 50'sini de aynı yılın ağustos ayında satın alarak Türkiye'ye toplamda 150 milyon dolarlık yatırım yaptı.

İşte bu satın almaların ardından iki şirketin tek bir çatı altında birleştirilmesi çalışmaları tamamlanınca, Sinan Altun ile bir araya gelip Japon devi Ajinomoto'yu konuştuk.

Şirketin geçmişi 1908'lere dayanıyor. Deniz yosunlu bir çorba içerken aldığı tadı hiçbir şeye benzetemeyen Tokyo Üniversitesi'nde görevli bilim insanı İkeda, uzun süren araştırmaların ardından, kurutulmuş yosunun verdiği tadı keşfeder ve bu tadın bir çeşit amino asit, glutamat olduğunu bulur. İşte Japonların umami ismini verdiği bu Japon lezzetini icat ederek gıda sektörüne giriş yapan ve bugün itibarıyla 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan Ajinomoto'nun yatırımlarının 6 milyar dolarlık kısmı Japonya dışındaki ülkelerde yer alıyor.

Sinan Altun, şu anda Türkiye'de 4 fabrikaları olduğunu, çeşitli soslar, turşu, şalgam ve sirke üretiminin yanı sıra doğal, katkısız hazır çorbalarla sektörde yenilik peşinde olduklarını anlatıyor.

Ajinomoto'nun Türkiye'yi hem üretim hem de yetenek merkezi yapmak istidiğinin altını çizen Altun, başta Mısır ve İran olmak üzere Ortadoğu'ya ve Balkanlar'a yapılacak yatırımların da 2019 yılında Türkiye'den yönetileceğini açıklıyor. Ajinimoto Türkiye'nin benim için dikkat çeken önemli özelliğine gelince, Sinan Altun 7 kişilik yönetim ekibinde 4 kadına yer vererek, toplumsal cinsiyet eşitliği adına güzel bir örnek teşkil etmiş.