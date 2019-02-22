Türkiye ekonomisinin yapılan dış saldırılara karşı ayakta kalmayı başardığını belirten Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Ekonomiye ilk cemre düştü“ dedi

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, ekonomiye ilk cemrenin düştüğünü söylüyor.

Önceki akşam genel müdür yardımcılarının da katıldığı yemekli toplantıda bir araya geldiğimiz Özcan, ekonominin yüzde 50'sinin beklenti yönetimi olduğunu ve insanların harcama için geleceğe güven duymak istediğine dikkat çekerek, "Aksi halde talepler erteleniyor. Ancak en kötüyü geride bıraktık. İyileşme başladı" diyor.

Ekonomide yaşananları 7.2 şiddetinde bir depreme benzeten Mehmet Emin Özcan yaşananları şöyle anlatıyor: "Amaç bankacılık sistemini çökertmekti. Temel ekonomik hiç bir gerekçe yoktu oysa... Bir yerden düğmeye basıldı.

Türkiye'nin krize sokulması manipüle edildi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalarını gördük. Süreçler çok hızlı yönetildi. Hazine ve Maliye Bakanımız ne kadar işlere hakim olduğunu gösterdi. Bizi çok iyi koordine etti. Tam bir kriz yönetimi yaptı. Tedbirler alındı ve hemen uygulandı.

Şimdi sonuçları alıyoruz. Hem kur istikrar kazandı. Hem de faizler aşağı yönde hareket etmeye başladı. Tabii bu süreçte bazı binalar hasar gördü, bazıları yıkılacak. Bu kaçınılmaz.

2019 yılı restorasyon, toparlanma yılı olacak." Özcan'a göre teknik olarak Merkez Bankası işlerini iyi bilen bir ekip tarafından yönetiliyor. Özcan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



2018 sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 18.7 oranında arttı. Vakıfbank'taki artış ise sektör ortalamasının üstünde, yüzde 22.5 oranında oldu.

Sektörde kamu bankalarının çıkarırsanız kredi artışı yok aslında.

Açıkçası 3 kamu bankası sektörü fonlamış.

Türkiye'de finans sektörünün büyüklüğü 900 milyar dolar, bunun 700'ü bankacılık sektörü. Yani finans yükünü bankacılık sektörü çekiyor.

Vakıfbank olarak 12.5 milyar doların üzerinde bir kaynak sağladık. Şimdi 1 milyar liralık bir kaynağı iç pazarda KOBİ'lerin finansmanına ayırdık.

İmalat ve ihracat yapan şirketlere 2.5 milyon liraya kadar 6 ay ödemesiz, 1.45 gibi çok uygun faizli, 60 ay vadeli kredi vermeye başlıyoruz. Bu kaynak KOBİ Değer paketinden ayrı tabii ki.



Vakıfbank, kredi faiz oranlarını indirdi



VAKIFBANK, konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç kredi faiz oranlarında indirime gittiğini duyurdu. Banka, 1.5 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1.63'ten 1.49'a indirdi. İkinci el ve sıfır araçlarda, taşıt kredilerinde de indirime giden banka, yüzde 1.72 olan aylık faiz oranını yüzde 1.55'e çekti. Vakıfbank'ta indirim öncesinde aylık yüzde 1.77'den başlayan bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yapılan değişiklik sonrasında yüzde 1.59'dan başlayan oranlara indirildi. Böylelikle 10 yıl vade ile 100 bin konut kredi kullanacak olan Vakıfbank müşterisi bu indirimle 13 bin 120 TL avantaj yakalarken, aynı miktarda 48 ay vade ile taşıt kredisi kullanan müşterinin avantajı 6 bin 469 TL oldu. Vakıfbank'tan 36 ay vade ve 10 bin TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak müşteriler ise indirimle 490 TL kâr edecek.