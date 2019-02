ŞELALE KADAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, kitapta, dergide ve gazetede KDV oranını sıfıra düşüreceklerini, böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara da destek olacaklarını açıklaması yayıncılık sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Önceki gün Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile bir araya geldik.

Aslında toplantı tarihi daha önceden belirlenmişti ancak Erdoğan'ın bu açıklaması toplantının da gündemini belirlemiş oldu.

Özellikle döviz kurlarındaki hızlı tırmanışın ardından kağıt maliyeti katlanınca kitap fiyatları da tırmanmıştı. Dolayısıyla yüzde 8 ile 18 arasında değişen KDV'nin sıfırlanması hem yayıncı hem de tüketici için büyük önem taşıyor.

Kenan Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği olarak elektronik yayın alanındaki KDV oranlarının yükseltilmesi üzerine daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na vergi indirimi için çağrıda bulunduklarını hatırlatıyor ve kitapta her alanda vergi sıfırlanmasının sektörün içindeki farklılıkları ortadan kaldırdığını ve memnuniyet verici olduğunu söylüyor.

Şimdi Türkiye Yayıncılar Birliği, bu konu hakkındaki kanunun bir an önce TBMM'ye gelmesini ve bununla ilgili tebliğin de hızlıca hazırlanarak çıkmasını bekliyor. Tam da bu noktada Kenan Kocatürk, "Verginin sıfırlanmasına rağmen; üretimden kaynaklı yayıncıların artan KDV alacaklarının hızlı bir şekilde Maliye Bakanlığı tarafından iade ya da diğer vergilerden mahsup edilmesini de bekliyoruz" diyor.

Yeni düzenlemeye göre, artık yayıncılar vergi iadesi için bir yıl beklemeyecek ve aylık başvurabilecek. Kocatürk, "Bu çok iyi bir şey ama en büyük sıkıntımız olan bürokratik işlemlerin azaltılması. Beklentimiz tebliğin bu konuya dikkat edilerek hazırlanması" diyor.

Gelelim kısaca yayıncılık sektörünün ilginç verilerine... Öğreniyoruz ki hali hazırda Türkiye'de şu anda güncel satışta olan kitap sayısı 300 bine yakın. Sekörün cirosu göz önüne alındığında 6.9 milyar lira ile Türkiye dünyada 16'ncı sırada. Üretimde kişi başına düşen kitap adedi 7. Türkiye yayıncılık sektörü yılda 67 bin yeni kitap çeşidi üretiyor. Bu rakam Türkiye'yi dünya sıralamasında 6'ncılık gibi oldukça üst sıraya yerleştiriyor.