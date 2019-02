ŞELALE KADAK

Önceki akşam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın (Girvak) düzenlediği 'giveback' 'Geri verme' temalı gala davetinde, uzaya çıkan ilk kadın kaşif olan X Prize Foundation'un CEO'su İran asıllı Amerikalı Anousheh Ansari'yi ikinci kez dinleme fırsatı yakaladım.

Girişimci Sina Afra'nın öncülüğünde aralarında Şebnem Kalyoncu Ünlü gibi genç girişimcilerin önünü açmak için büyük çaba gösteren 25 kurucu tarafından 2014 yılında hayata geçen Girişimcilik Vakfı, bugüne kadar 214 üniversiteli gencin eğitim programlarına katılmasına ve 50'den fazla teknoloji girişiminin ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Ancak sanıyorum Bakan Varank davette yaptığı konuşmada haklı bir noktaya parmak bastı. Vakıf son derece önemli kuruluşlar ve isimler tarafından destekleniyor. Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu başta olmak üzere pek çok şirketin yöneticisi Girvak projelerine ve gençlere mentorluk yapıyor, yol açıyor. 3 milyonun üzerinde gence kendini duyurmayı başaran vakfın, her yıl eğitimden geçirdiği öğrenci sayısı 50'yi geçmiyor. İşte bu sayı, Türkiye gibi genç nüfusuyla öne çıkan bir ülke için hiç ama hiç yeterli değil. Girvak'ın her yıl sadece 50 öğrenci kısıtlamasını belki de şirketlerin de desteğiyle kaldırması, gençler arasında büyük heyecan yaratabilir.

Sözü uzatmadan tarihe 'ilk kadın Müslüman astronot' olarak geçen ve İran'daki İslam Devrimi'nin ardından ceplerinde neredeyse hiç para olmadan ailesiyle ABD'ye göç eden Ansari'den söz etmek istiyorum. Kendisiyle ilk kez 2016 yılında Turkcell'in düzenlediği Teknoloji Zirvesi'nde tanışmış ve güzel bir sohbet yapmıştık. Her şeyin imkânsız olduğu bir yerde yaşarken, kurduğu hayallerle nasıl ayakta durduğunu ve daha okula dahi gitmediği yaşlarda nasıl roket resimleri çizerek büyük hayaller kurduğunu anlatmıştı bize. Galada yaptığı konuşmada da genç girişimci adaylarına 'hayal kurmaya devam edin. Ben yaptım. Siz de yaparsınız' tadında hayat hikâyesinin güzel bir özetini sundu Ansari.

Düşünün ki Ansari, hiç İngilizce bilmeden ABD'de liseye başlıyor ve annesinin teşvikiyle mühendislik okuyor. Sonrası çorap söküğü gibi. Eşiyle birlikte teknoloji şirketi Prodea Systems'i kurarak teknoloji geliştiriyor ve sonunda 40 yaşındayken 2006 yılında 20 milyon dolar vererek satın aldığı bir biletle 11 günlük uzay seyahatine çıkmayı başarıyor. Tüm dünyada yaptığı konuşmalarla milyonlarca kadına ilham vermeye devam eden Ansari'nin kurduğu hayallerin nasıl tek tek gerçek olduğunu anlattığı hikayesinin genç girişimcileri de büyülediğine eminim.

Girvak'ın desteğiyle, böyle güzel başarı öykülerine imza atacak genç girişimcilerimizin aradığı cesareti ve umudu bulduğuna şüphe yok.