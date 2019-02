ŞELALE KADAK

Yapılan araştırmalara göre, iklim değişikliğinden en çok kadınlar etkileniyor ancak karar süreçlerinde yer alamıyor.

Oysa kadınların ne kadar etkili olabileceğine hepimiz en son Tekirdağ Çerkezköy'deki tarım alanına kurulması planlanan termik santrala karşı çalışmalar yürüten ve başarılı bir sonuç almayı başaran bölge kadınlarının mücadelesiyle tanıklık yaptık.

Doğal hayatı korumak, erozyonla mücadele etmek için kurulan ve bugün çevreye zarar verecek tüm projelerin karşısında durmayı başaran TEMA Vakfı, daha güçlü sonuçlar alabilmek için ülke çapında iklim için kadın liderleri desteklemeye başladı.

Önceki gün TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve Pınarca köyü ile Çerkezköy TEMA'dan gelen kadınlarla bir araya geldik. Gördüm ki kadınlar mücadeleyi siyaset üstü veriyor. Temiz bir hava solumadan, toprağından iyi verim almadan, çocuklarına sağlıklı yemeklerle beslemeden bu hayatın onlar için anlamı yok. O nedenle de örneğin kömürün vereceği tahribatlar için sonuna kadar mücadele vermeyi başardılar ve de TBMM'de istedikleri sonucu aldılar.

TEMA Vakfı, İklim İçin Kadın Liderler Projesi için bünyesindeki kadın gönüllülerin, iklim değişikliği konusunda yerelde iklim savunuculuğu yapabilmelerini desteklemeye başladı.

Deniz Ataç, toplumun her kesiminde iklim değişikliğinin etkilerinin farklı boyutta yaşanmaya başladığını söylüyor ve şu konulara dikkat çekiyor:

"Özellikle az gelişmiş ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki engeller, ailenin bakımı, yemeği, ısınması ve suyunun tedarik edilmesi gibi rolleri kadınlara yüklüyor. Tarımda kadınlar aktif rol almasına rağmen, toprağın sahibi erkekler. İklim değişikliğinin yarattığı problemlere karşı kadınlar tarlası için destek alamıyor, şartlarını iyileştiremiyor. İklim değişikliğine karşı desteklenen fonlardan yararlanan genelde erkekler oluyor."

Ataç'tan öğreniyoruz ki iklim değişikliğinden kadınların erkeklere oranla daha fazla etkilenmesine rağmen, iklim politiklarının oluşturulmasında kadınların temsil oranı da gerilerde. Dr. Barış Gencer'in araştırmasına göre, müzakerelerde Türkiye delegasyonundaki kadın temsil oranı yüzde 35 seviyesinde.

Kanada Yerel Girişimler Fonu içinde desteklenen proje kapsamında, gönüllülerin bölgelerinde sera gazı azaltımı gibi konularda savunuculuk çalışmaları yapmalarını desteklemek ve yerel yönetimlerden iklim eylem planı talep etmelerini sağlamak amacıyla, TEMA çalışmalar yürütmeye başlamış. Ataç, vakıf olarak ilk defa kadınlara yönelik bir proje gerçekleştirdiklerini ve İstanbul'da düzenledikleri İhtiyaç Analizi Çalıştayı çıktılarıyla tasarladıkları eğitim programını Gaziantep'te uyguladıklarını ve online eğitimlerle de 29 ildeki 86 temsilcilerine eğitim verdiklerini söylüyor.

Ne güzel ki TEMA'dan eğitim alan her kadının diğer kadınları çevreye karşı mücadele vermek ve liderlik yapmak için eğitmesi bekleniyor. İklim değişikliği kapımızı çoktan çaldı. Bu mücadele ancak kadınların liderliğiyle ve böyle güzel projelerle kazanılabilir.