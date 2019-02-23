ŞELALE KADAK

İstanbul'a ne sebeple gelirse gelsin bir yabancının görmeden ülkesine dönmediği yerin tarihi yarımada olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı İstanbul turizminin olmazsa olmaz yapı taşları. Daha da ilginci İstanbul'da sayıları 40 bini bulan tescilli eserlerin 11 bin gibi önemli bir bölümü işte bu bölgede yer alıyor. Haliyle yerel seçimler yaklaşırken, bana göre İstanbul'daki en kritik yerlerden biri de Fatih.

Geçtiğimiz günlerde Fatih'i yönetmeye aday olan TOKİ eski Başkanı Ergün Turan ile buluştuk. Turan'ın 15 yıl belediyede yöneticilik, ardından 5 yıl da TOKİ deneyimi var ve şimdi geçmişten gelen tüm yöneticilik deneyimlerini Fatih'te kullanmak istiyor ve bölgeyi bulduğundan daha yeşil ve tarihi eserlerine daha çok kıymet veren ama aynı zamanda hem turistlerin hem de çalışan ve yaşayan vatandaşların konforunu artırmaya yönelik bir dizi proje hazırlığı içinde olduklarını söylüyor.

Öğreniyorum ki nüfusu 450 bin olsa da bölgenin gündüz hareketliliği 3 milyona yaklaşıyor. Türkiye'deki göçmen nüfusun 100 bine yakınının yaşadığı bölge. Bu göçmenlerin 70 bine yakını Suriyelilerden oluşuyor. Dolayısıyla buradaki adayların göçmen politikası da büyük önem taşıyor. İstanbul'daki ticaretin büyük bir kısmının da Fatih bölgesinde döndüğünü anlatıyor Turan ve Fatih'i 'yaşamın merkezi' haline getirmek istediklerini, ailelerin güvenle yaşadığı bir bölgeye dönüştüreceklerini söylüyor.

Herkesin, 'ulaşım sorununu nasıl çözeceksiniz' sorusuna odaklandığından söz ederken Turan ilginç bir bakış açısı da sunuyor. "Tabii ki bölgeye bir iki tane daha otopark lazım ama buraya metro, vapur, Marmaray, otobüs her türlü toplu taşıma aracı geliyor. Daha az aracın bölgeye gelmesi için de çalışacağız. Bu bölge yürüyüş alanlarıyla öne çıkmalı" diyor.

Mimar Sinan'ın eserlerinin büyük bir kısmının da bu bölgede yer aldığını hatırlatan Ergün Turan, "Burası çok kıymetli. Sıradan bir yer değil. Nakış nakış işimiz var" diyerek, en önemli projelerinin de Surdibi'ni temizlemek ve buralara yapı yapılmasını engellemek olduğunu söylüyor. Turan seçildiği takdirde, bisiklet ve yürüyüş yolları ile şu anda ne yazık ki bu amaçlar için hiç kullanılmayan sahili bir Millet Bahçesi'ne çevrireceklerini, Yedikule'den başlayıp Edirnekapı'ya kadar uzanacak bir parkı İstanbul halkına sunacaklarını müjdeliyor.

Sahiden de turizm ve ticaretin merkezi Fatih ilçesi içinde kalan bölgeler. Turan, "Ekonomiyi en etkileyen yerler burada ve biz buranın yönetiminde başka bir evreye geçeceğiz" diyerek hummalı bir seçim kampanyası yürütüyor bölgede.