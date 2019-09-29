ŞELALE KADAK

Anadolu'da "Toprağın Kadınlarından Sofralara" projesiyle üreten kadını satın alma süreçlerine dahil ederek farkındalık yaratan Big Chefs'in kurucusu Gamze Cizreli, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda rol model olarak önemli konuşmalar yaptı.

Cizreli, BM'nin tüm dünyadan toplumun gelişmesi için çabalayan kurumların girdiği programa ilk olarak geçen yıl seçilmiş ve Tunus'ta gerçekleşen Afrika Forumu'na davet edilmişti. Genel Kurul'a İklim Zirvesi çerçevesinde 16 yaşındaki Greta Thunberg'in yaptığı sarsıcı konuşma damga vurdu. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı. Açlık, yoksulluk ve iklim değişikliği gibi en önemli konularda BM'nin küresel sürdürülebilirlik hedefleri acilen yerine getirilmeli.

Bu alanda stratejik önemi olan sektörlerden biri de yeme-içme. Gamze Cizreli'den öğreniyorum ki BM, yakında iyi örneklerden bir yol haritası çıkaracak. O nedenle Cizreli, açlık, cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliği konusunda netleşen haritayı dünya ile paylaşıyor.

"Türkiye'de 51, yurtdışında ise 65 mağazamız var. Tek kullanımlık şekerlerden, dökmeye geçiyoruz. Plastik pipeti, ıslak mendili kaldıracağız" diyen Gamze Cizreli, Avrupa'da plastik şişenin restoranlardan tamamen kalktığını, Türkiye'de de cama geçmek istediklerini ancak geri dönüşümünün organize olmaması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söylüyor.

BM'de yiyecek-içecek sektörünün bu kadar öne çıkmasının arkasında karbon salınımının yüzde 8'inin atık gıdalardan oluşması gerçeği yatıyor. "Bu çok korkunç bir oran" diyor Cizreli ve Türkiye'de en iyi çözülen konunun tek kullanımlık yağların toplanıp geri dönüşüme gönderilmesi olduğunun altını çiziyor. Cizreli dünyada oluşan gıda atığının maliyetinin 38 milyar dolara dayandığını hatırlatıyor ve aslında dünyadaki açlık sorununun çözümünün de burada yattığına işaret ediyor. Big Chefs de restoranlarında porsiyonları küçültmeye uğraşıyor. BM'de Cizreli anons edilirken, sıfır noktasından şu anki konumuna geldiğinden ve bu nedenle de toplumdan aldığını topluma vermek konusundaki hassasiyetinden söz edilmiş.

Cizreli'nin Anadolu'da 12 kadınla başlattığı proje bugün 40 kişiye ulaşmış. Kadınlar satın alma süreçlerine dahil edilmiş. "Kadın üretiyor ama en fazla pazarlarda satıyor. Belli büyüklüğe ulaşamıyor ve hayatı değişmiyor. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz" diyen Cizreli, devlet dairelerinin, kamu hastanelerinin, okulların da ürünlerini kadınlardan alması çağrısı yapıyor. Big Chefs pirinç, nohut, keçi peyniri, balı siyez unu ve kuşkonmazını kadınlardan alıyor. Cizreli "Denizbank'la bir proje daha yaptık. Kadınlar, Big Chefs ile yaptıkları satın alma kontratlarını göstererek daha ucuza kredi alıyor" dedi.

Kadınların rolü giderek dünya gündeminde hak ettiği yeri almaya başlıyor sanki. Ne dersiniz? Cizreli de diyor ki, "dünya değişiyor". Bir genç kız, "Siz benim gençliğimi çaldınız" diyorsa ve bunun arkasından tüm ülkeler konuşuyorsa, bir şeyler değişmeye başladı.