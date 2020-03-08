ŞELALE KADAK

"Dışarıdan bakıldığında daha fosforlu görünüyor ama işin içinden baktığınızda, banka hesabınıza bir para geliyor ve orada duruyor. Bir rakam sadece. Bir haftadan sonra etkisini de çok ciddi kaybediyor. Ben her gün ofise geliyorum ve iyzico'nun büyümesi için elimden geleni yapıyorum. Günün sonunda hayatımda hiçbir şey değişmedi. Bu yıl içinde planladığım ve şimdiye kadar hiç yapmadığım şey şu olacak. İlk kez bu yaz bir ay tatil yapacağım."

Dünya devi PayU tarafından 6 ay önce 165 milyon dolara satın alınan iyzico'nun önceki gün Çamlıca'daki modern ve sıcak tasarımıyla dikkat çeken merkezinde, kurucu Barbaros Özbugutu ile buluştum ve PayU'nun Türkiye operasyonu ile iyzico'nun birleşme süreci ve hayatında nelerin değiştiği konusunda sohbet ettik. Özbugutu yukarıdaki samimi cümlelerle hayatında hiçbir şeyin değişmediğini işte böyle anlattı.

E-Ticaret'in ödeme altyapısını kuran ve bugün itibarıyla Amazon'dan, H&M ve Zara'ya, Anadolu'nun en ücra kasabasındaki küçük bir girişimciye kadar 50 bin işyerine hizmet veren iyzico, 6 ay önce pazarın zaten en büyüğüydü, PayU da ikinci büyüktü, şimdi dünya devinin satın almasıyla güçler birleşti ve şu anda iyzico, ödeme kuruluşları arasında açık ara lider konumuna yerleşti.

Almanya'da doğup büyüyen, eğitimini orada aldıktan sonra yakın arkadaşı Tahsin Işın ile birlikte Türkiye'de teknoloji alanında girişimciliğe soyunan Barbaros Özbugutu, şirketini PayU'ya satsa da yönetmeye ve de büyütmeye devam ediyor.

"Biz 150 kişiydik. PayU'dan bize katılan arkadaşarla birlikte 180 olduk. 50 kişilik bir yazılımcı ekibimiz var. Kendimizi bir noktada bırakmamak ve geliştirmek için sürekli ürün geliştiriyoruz" diyor.

Türkiye'de 27 milyon kişinin kredi kartı olduğunu ama 83 milyonluk nüfusu düşününce, internete dahil olan ama kredi kartı olmayan insanların çokluğuna dikkat çekiyor Özbugutu ve "Dijital ortamda alışverişten çekiniyorlar ama yakında onlar da dijital ticaretin bir parçası olacaklar ve biz onlara korumalı alışveriş ortamı sunmaya başladık" diyor.

Özbugutu, PayU'nun 18 ülkede operasyonu olduğunu ama Hindistan dışında en büyük olma yolundaki Türkiye'nin Polonya ile yarıştığını söylüyor. Geçen yıl iyzico yüzde 100 büyümüş, bu yıl ciro bazında yüzde 72 büyüme hedefleniyor. Özbugutu, ekonominin strese girdiği, koronavirüs gibi durumlar ortaya çıktığında e-Ticaret'in büyüdüğünü ve şu anda da büyüme trendinin devam ettiğini söylüyor.



Kadınlar e-ticaret'te büyüyor!

Öğreniyorum ki sahibi kadın olan iyzico üyesi işyerlerinin sayısı son iki yılda 10 kattan fazla artarak 96'dan 1.041'e çıkmış. iyzico merkezine gittiğim gün, tüm şirket çalışanlarını, kadın girişimcilerin konuşmacı olarak çalıştığı bir konferansta buldum. Barbaros Özbugutu ile birlikte dinlediğimiz konferansın moderatörü Zeynep'in Harikalar Diyarı'nın kurucusu Zeynep Girgin'di. Tutumlu Anne, Mavili Kapı, A Ne Hoş ve Bonj Flats'ın kurucuları e-Ticaret alanında başlattıkları küçücük girişimlerini nasıl büyüttüklerini anlatırken ben de kadın girişimcilerin bu ülkenin ne büyük bir kıymeti olduğunu bir kez daha anlıyordum.

Bu vesile ile üretmekten vazgeçmeyen Türkiye'deki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.