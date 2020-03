ŞELALE KADAK

Dün öğlen oturduğum masada şu isimler vardı... Modakruz'un kurucusu Melis Güçtaş, Wellbees'in kurucusu Melis Amacıoğlu, Armut'un kurucusu Başak Taşpınar Değim, Recontact Games'in kurucusu Simay Dinç, Mekan. com'un kurucusu Reyhan Çepik... Bitmedi, mobil ürün yöneticileri Yemeksepeti'nden Nagehan Çelik, THY'den Elif Gürcüoğlu, Hepsiburada'dan Özge İzci, En Uygun'dan Özge Beşirli ve BeIn Digitürk'ten Meriç Can...

Apple Türkiye'nin davetiyle bir masa etrafında buluşan Türkiye'nin en girişimci kadınlarını tek tek dinlemek, ağır ve mutsuzluk veren gündemden en umut veren kaçış planı gibiydi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında ne güzel ki daha çok kadına mikrofon tutuluyor ve bizler de özellikle kız çocuklarına rol model olsun diye bu hikayelere daha çok bu köşelerde yer veriyoruz.

Mesela Simay Dinç'in oyun sektörünün sinema sektörünü nasıl katladığını anlatırken ve gencecik yaşta girdiği bu sektörde nasıl zirveye tırmandığını dinlerken, aslında kadınlara biraz imkan verilince nasıl müthiş bir başarının da ortaya çıktığını anlıyoruz.

Recontact: İstanbul isimli oyunu 150 ülkede oynanan ve Apple tarafından Türkiye'nin en iyi mobil oyunu seçilip 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde tanıtılan sinematografik mobil oyun serisi Recontact'ın şimdi de Londra'da son bölümüne geçildiğini Simay Dinç'ten öğreniyorum. Dinç öylesine iddialı oyunlar yazıyor ki Recontact:London'ın başrolünde Game of Thrones'un Whitewalker'i yani İngiliz oyuncu Ross Mullan yer alabiliyor mesela ya da Londra çekimleri için British Museum'u kapatılıp, oyunun müzikleri için Moskova'nın en iyi senfoni orkestrasıyla anlaşılabiliniyor. Mekan.com'un kurucusu yazılımcı Reyhan Çepik'in Samsung'a özel yaptığı uygulamalar da aslında bir başka yazı konusu...

Hepsini tek tek bir yazıda anlatmama imkan yok ama yazılımcı kadınların nasıl başarılı girişimcilere dönüştüklerini yukarıda yazdığım isimleri tek tek başardığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. İşte o nedenle geleceği umutla bakıyorum. Türkiye yanı başımızdaki savaş, mülteci krizi ve şimdi de global korona virüsünün ekonomiye olumsuz etkileriyle savaşabilecek gücünü girişimcilerden daha da önemlisi kadın girişimcilerden alıyor.