ŞELALE KADAK

Ezberlediğimiz bir sözdür, "Coğrafya kaderdir." Sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. Yüzyıl düşünürü ve devlet adamı İbn-i Haldun asırlar önce söylemiş ve her dönem geçerliliğini korumuş.

Ünlü düşünürün Mısır'da yaşadığı dönemde yazdığı Mukaddime, bulunduğun coğrafyanın toplum hayatına etkilerini yansıttığını anlatır. Özetle, yaşanılan coğrafyanın toplumu da şekillendirdiğini 14'üncü yüzyılda söylemiş İbn-i Haldun ve biz 21'inci yüzyılda dahi bu sözün hala geçerli olduğunu içimizi acıtan olaylarla yaşamaya devam ediyoruz.

Önceki gece İdlib'deki kalleş hava saldırısında kahraman 33 askerimizin şehit, 32 askerimizin de yaralandığı haberi gelince, 'Coğrafya kaderdir' sözünü düşünüp durdum.

Bu coğrafyada ne yazık ki, hiçbir zaman güllük gülistanlık bir dönem yaşanmadı. En kanlı iç savaşlar hep dibimizde oldu ve sınır komşularımızdaki bu kaosun Türkiye'ye etkilerini ne yazık ki yaşayıp durduk. Türkiye'nin bölgeyi terör unsurlarından temizleme planında yanında olduğunu düşündüğümüz ülkelerin Türkiye'nin aslında yanında olmadığını da önceki gece bizzat yaşayarak gördük.

Her ne kadar NATO dün bir açıklama yapsa da gerçek anlamda Türkiye'ye yardım edilmediğini yaşayarak görüyoruz.

İçimizi yakan, kahreden şehit haberleri gelmeye başlayınca her şey anlamını yitiriyor.

Batı'nın hiçbir zaman istemediği, savaştan kaçan Suriyelilere bugüne kadar en güzel ev sahipliğini Türkiye yaptı. Dün yurtdışına gitmek isteyen göçmenlerin durdurulmayacağı açıklanınca, yollara düşen çoluk çocuk göçmenlerin yürüyüşünü, botlarla yaptıkları tehlikeli yolculukların ardından komşu ülke Yunanistan'ın adalarına varışlarını izlerken derin bir mutsuzluk kapladı içimi... Şimdi turizmdeki yeni projelerden, iş dünyasının yeni yatırım planlarından ya da girişimcilik öykülerinden söz etmenin bir anlamı kalmıyor.

Bazen yazı yazmak da anlamını yitiriyor.

İşte öyle bir gün bugün.

Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.

Hepimizin başı sağolsun.