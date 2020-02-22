ŞELALE KADAK

Doğrusu şaşırdım, bugüne kadar turizmci Adviye Bergemann ile tanışmak kısmet olmamıştı ama Dünya Ekonomik Forumu (DAVOS) kendisini çoktan keşfetmiş ve hatta son gerçekleşen forumun Kadın Liderler Paneli'nde konuşmacı olarak yer almayı başarmıştı.

Zengini değil en zengin kitleyi Türkiye'ye getirmek konusunda uzmanlaşmış olan Aida Turizm'i 2003 yılında, Sürdürülebilir Turizm Derneği'ni (USTUD) kurmuş ve son olarak da LuxinTurkey Platformu'nu hayata geçirmiş bir girişimci Adviye Bergemann.

Davos Zirvesi'nin ardından kendisiyle bir araya gelip, hikâyesini dinlemek istedim.

ABD, İngiltere, İsviçre, Rusya, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerden gelen kadın liderler ile bir araya gelmişti Bergemann. Öğrendim ki aynı panelde Shebnak Başkan Danışmanı Helen Teplitskaya, Mısır Çevre Bakanı Yasmine Fouad, SOCAR Trading Sa CEO'su Mariam Almaszade gibi önemli isimler yer almış. Adviye Bergemann, "Davos'ta Anadolu coğrafyasındaki kadınların gücüne dikkat çekmek istedim" diyor.

Davos'taki Eko Turizm panellerine konuşmacı olarak katılan Bergemann, kraliyet ailelerine, dünyaca ünlü isimlere turizm danışmanlığı veren dünyanın en iyi acentelerinin sahip ve CEO'larını da son dört yıldır İstanbul'da ağrılamaya başlamış.

Türkiye'nin sayılı lüks destinasyonlar arasında yer alabilmesi için Bergemann, LuxinTurkey çatısı altında, "The Finest Collection" organizasyonu gerçekleştiren Bergemann'ın Türkiye'de misafir ettiği lüks seyahat konusunda uzman 300 acentenin yıllık toplam bütçesinin 1.5 milyar dolar olduğunu öğreniyorum.

İsimlerini saklı tuttuğu kraliyet aileleri mensupları, dünyanın önde gelen ailelerinin Türkiye'de yaşadıkları deneyimlerin ardından gönüllü elçilere dönüştüklerini anlatan Bergemann, dünyadaki lüks seyahat ve konaklama pazarının büyüklüğünün 350 milyar euro olduğunu ve her yıl gezen 750 milyon turistin yüzde 3'ünü de bu kesimin oluşturduğunu hatırlatıyor. Unutmayalım ki bu kesim dünya servetinin yüzde 25'ini elinde bulunduruyor. Bergemann, "Dünyada yaklaşık 25 milyon lüks gezgin var ama Türkiye'nin bu pazardan aldığı pay çok düşük. LuxinTurkey platformuyla bu payı artırmaya çalışıyoruz" diyor.

Türkiye'nin turizm politikasında bu kesimin dikkatini çekecek projelerin ne kadar önemli olduğunu bilmem kadın girişimci Adviye Bergemann'ın anlattıkları yeterince vurguladı mı?