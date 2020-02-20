ŞELALE KADAK

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın, Japon şirketleriyle 30 yılı bulan güçlü ticari ilişkileri, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olan katkısı, Japonya Devleti'nin de dikkatini çekmiş ve 2019'da "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı" ile onurlandırılmıştı. Önceki gün de Japonya'nın TÜSİAD'I olarak bilinen Keidanren'e de kabul edilen ilk Türk iş insanı Ahmet Çalık için Tokyo'da bu çok özel nişan için düzenlenen geleneksel 'Sake Kırma' törenine katılma şansı bulduk.

Japon iş insanlarının büyük ilgi gösterdiği törende Japonya Bakanlar Kurulu Özel Danışmanı Isao İljima, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, IHI Corparation Başkanı Tamatsu Saito, Mitsubishi Corparation Başkanı Takehiko Kakiuchi, Mitsubishi Ağır Endüstri Grubu Başkanı Atsushi Maekawa ve SECOM Başkanı Yasuo Nakayama, Ahmet Çalık'ı anlatmak için tek tek mikrofona gelirken, salonda Chiyoda, Jgc Holding, Ginza Tailors Grubu, JBIC Grubu ve JICA'nın da olduğu Japonya'nın dev şirketlerinin tepe yöneticilerini görmek mümkün oldu.

22 ülkede 25 bin çalışana sahip Çalık Holding'i 39 yıl önce Malatya'da kuran Ahmet Çalık,100'e yakın projeyi bitirdiği Türkmenistan'da Mitsubishi ile birlikte tekstil, inşaat, enerji gibi birçok alanda birlikte yatırım yapmıştı. Mitsubishi Corparation Başkanı Kakiuchi ve Ağır Endüstri Grubu Başkanı Maekawa törende Ahmet Çalık'ın dürüstlüğünden ve iş ahlakından, hızlı karar verme ve yeniliklere karşı büyük ilgisinden çok etkilendiklerini söylerken, Mayakewa Atsushi, son 10 yıldır da Çalık Holding ile birlikte Orta Asya'da enerji santralleri ve kimyasal tesisler yaptıklarını şimdi de yönlerini Afrika ve Orta Doğu'ya birlikte çevirdiklerinden söz etti. Ahmet Çalık, Japon ortaklarıyla birlikte başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde çok daha büyük yatırım yapacaklarını özellikle vurguladı.



Üçlü hibritte pilot üretim Malatya'da!

Mitsubishi yöneticileri, pilot üretim için seçtikleri Malatya'da dağıtık üçlü hibrit (güneş, lityum, pil ve gaz motoru) yapım aşamasına geçtiklerini de bu tören esnasında duyurdu. Ahmet Çalık da ortakları Mitsubishi ile birlikte, Afrika ve çöllerde şebekeden yoksun coğrafyalarda "yenilenebilir enerji" temelli elektrik sağlamayı planladıklarını anlattı. Atsushi de "Gelecekte enerji kaynağı hidrojene kayacak ve şu dönemde karbon ayak izi olmayan enerji üretimini Çalık Enerji ile birlikte yapmayı hedefliyoruz" diyerek ileriye yönelik Çalık Grubu ile birlikte yaptıkları projelere açıklık getirdi.



Hologram güvenlik görevlisi!

Japonya'da yüzde 60 pazar payı olan ve güvenlikte dünya devi olarak bilinen SECOM ile Çalık Holding şirketlerinden Aktifbank birlikte şirket kurmuştu. Davete katılan SECOM Başkanı Nakayama, "Türkiye'yi anlamak için iki kelimeye ihtiyaç var. Değişkenlik ve dayanıklılık. Türkiye döviz kuru dalgalanmaları, işsizlik gibi ekonomiyi etkileyen önemli sorunlara maruz kalıyor ama sağlam bir ulusal gücü var" dedikten sonra 2017 yılında çalıştıkları Çalık Grubu'nun beceri ve bilgi birikiminden nasıl etkilendiklerini anlattı ve "Kyoto'da birlikte gördüğümüz bambu ağaçları gibi ortaklığımızın kök salacağına inanıyorum" diyerek ortaklıktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Çalık, SECOM'un güvenlik sistemleri içinde hologram güvenlik görevlisi gibi yeni çözümler olduğunu, otel koridorlarında kalp krizine anında müdahale eden ekipman yerleştirildiğini anlattı. Ankara'da Kent isimli bir güvenlik şirketini satınr alarak sektöre giren Çalık ve SECOM şimdi bu teknolojileri Türkiye'ye taşıyacak. Öğrendik ki SECOM sağlık alanında olduğu kadar deprem konusunda da güzel çözümler sunan bir güvenlik şirketi ve Çalık yetkililerinden deprem anında en büyük sorun olan cep telefonlarının kilitlenmesi sorununa istinaden lokasyon belirleyen bir teknolojiyi de yeni kurdukları şirket kanalıyla Türkiye'ye getirecek.



2020 güzel başladı

Hazır bir araya gelmişken 2020'yi de konuşma fırsatı bulduğumuz Ahmet Çalık, bu yıl 120 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını ve bu yatırımların yüzde 85'inin Türkiye'de olduğunu söylüyor. Çalık, 2020 yılının ilk aylarında Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşandığını ve enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşün ardından yeni yatırımların yapılmasını da beklediklerini söylüyor. Öğreniyoruz ki Malatya'da son 5 yılda Çalık Grubu'nun yaptığı yatırımların miktarı 200 milyon dolara ulaşmış.