ŞELALE KADAK

Kendi aramızda konuşup da ya keşke Turizm ve Turizm Bakanlığı bu konulara el atsa dediğimiz pek çok konunun Bakan Mehmet Ersoy'un masasında olduğunu görmek turizmin geleceği açısından umut verici.

2012 yılında James Bond filmi 'Skyfall'u izlediğimizde hepimiz hayal kırıklığına uğramıştık. Evet o dönem İstanbul çekimleri için izni Turizm Bakanlığı vermişti vermesine de ben senaryoyu okumadıkları ve güzel İstanbul sahnelerinin filme eklenmesi için hiçbir girişimde bulunmadıkları için eleştirmiştim.

Ne yazık ki film İstanbul sahneleriyle başlamış ama toz duman içinde açık bir pazar görüntüsünden başka bir şey yer almamıştı.

Türkiye'nin tanıtımında film ve dizilerin ne kadar önemli bir yer tuttuğunu şimdilerde daha iyi anladık galiba.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile birlikte yaptığımız hızlandırılmış Erzurum-Kars seyahatinde, dizilerin turizme etkisini ve bakanlığın bu konuda aldığı hızlı kararları da öğrenme fırsatı bulduk.

Mesela, Netflix'in Göbeklitepe ve Nemrut Dağı'na ait enfes sahneleriyle dikkat çeken Atiye dizisinin yabancı izleyici sayısının 20 milyona ulaşmak üzere olduğunu biliyor musunuz?

Ya da 'Ottoman Rising' ile İstanbul'un fethi dahil Osmanlı İmparatorluğu'nu konu alan dizinin 15 milyon yabancı izleyiciye ulaştığını...

Mehmet Ersoy, her iki diziye de bakanlık olarak çekim izinleri konusunda kolaylık sağladıklarını ve yapımcıların önlerini açtıklarını söylüyor. Ne güzel ki Urfa'da insanlık tarihinin 13 bin yıl geriye gittiği Göbeklitepe'yi ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıl 70 binlerdeyken, geçen yıl 490 bine ulaşmış.

2020'de bu rakamın çok daha yukarılara çıkacağını tahmin edersiniz herhalde.

Atiye'nin yeni sezonunda Kapadokya'yı göreceğimizi de yine Bakan Ersoy'dan öğreniyoruz.

Bu vesile ile bakanlıkta Türkiye'yi ziyaret edecek ünlü isimler ile ilgilenmek için özel bir birim kurulduğunu da öğrenmiş olduk. Öyle ki eline New York Times'ta çıkan bir İstanbul makalesini alarak Türkiye'ye gelen ve yazıda isimleri geçen yerleri tek tek görmek isteyen Michael Douglas-Catherine Zeta Jones ve çocuklarının , İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü güne denk gelen seyahatinde ilk başta sorun çıkmıştı.

O gün ülkelerine geri dönmek isteyen çift için Turizm Bakanlığı'nın büyük kolaylık sağladığını ve bu sayede 5 gün kaldıklarını da Bakan Ersoy'dan dinledik.

Diyeceğim o ki, 2020'de Türkiye, 'soft power' yani yumuşak güç olarak adlandırılan kültür ve turizmde atak yapsın diye her kapı zorlanıyor. Turizm Geliştirme Ajansı'nın 180 milyon dolarlık bütçesinin etkilerini de sanıyorum 2021'de çok daha fazla hissedeceğiz.