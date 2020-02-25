Virüse karşı Avrupa kalkanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüse karşı önlem alırken, pazar çeşitlemesine de gitti. Bakan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Asya’daki 1 milyonluk kaybın, vizelerin kaldırılacağı Avrupa ülkeleriyle kapanacağını söyledi

Turizmde 2019'u rekorla kapatan ve bu yılın ocak ayında 1 milyon 787 binle tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşan Türkiye, koronavirüse karşı da önlemleri hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, virüs nedeniyle Asya'dan gelen turist sayısında beklenen 1 milyonluk azalmaya karşı pazarı çeşitlendirme adına önemli bir adım attıklarını söyledi. Bakan Ersoy ile birlikte Erzurum'dan Doğu Ekspresi'ne binerek, 24 saatlik hızlandırılmış Kars ve Çıldır Gölü seyahati yaptık. Doğu Ekspresi'nde bir basın toplantısı yapan Mehmet Ersoy, kayıpları azaltmak için Asya dışı pazarlara yöneldiklerini ve ilk etapta İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya ve Polonya'dan oluşan 6 ülkeye vizeleri kaldırdıklarını ve uygulamanın 2 Mart'ta devreye gireceğini söyledi.







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Hava trafiğini gün gün izlediklerini ve önlem aldıklarını anlatan Bakan Ersoy şöyle devam etti: "Asya'dan 1 milyon turist azalacaksa, bunu diğer ülkeler ile telafi yoluna gidiyoruz hemen. Asyalı turist İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor, yani önce İstanbul, sonra kültür ağırlıklı iller etkileniyor. Normalde tanıtım bütçesinin yüzde 75'ini deniz, kum güneş, 25'ini de kültür ağırlıklı kullanacaktık. Bunu hemen yüzde 50-50 yaptık ki bu illerimize etkisini azaltalım."







% 15 ARTIŞ ÖNGÖRDÜK

"Hem virüse karşı önlem almış hem de pazar çeşitlemesine gitmiş olduk" diyen Ersoy, 35 dolarlık vize ücretinin kaldırılmasıyla turist sayısında, ilk yıl söz konusu ülkelerden yüzde 5 ila 7, ikinci yıl yüzde 15'lik artış beklediklerini de söylüyor. "2020 yılı Türk mutfağının yılı olacak" diyen Ersoy, konaklamadan 10 milyar dolar, gastronomiden ise 5 milyar dolar gelir geldiğini belirtiyor.

Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'ne ilişkin de bilgi verdi. Ersoy, Ege'de turizm merkezinin Çeşme ve Didim olduğunu söylüyor. Çeşme Havalimanı projesini, bölgenin ölümü olacağı gerekçesiyle iptal ettiklerini anlatan Ersoy, proje kapsamında denize sıfır otel yapılamayacağını özellikle vurguluyor.



DOĞU EKSPRESİ'NE İLGİ BÜYÜK

Doğu Ekspresi'ne ilaveten Bakan Ersoy'un girişimiyle, tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi de geçen yılın son ayında devreye alınmıştı. Ersoy, "Doğu Ekspresi'ne son 1.5 ayda 60 bin, turistik olana ise 17 bin yolcu bindi. Turistik trene büyük ilgi var" diyor. Dizi ve filmlerin turizme katkısına da değinen Ersoy, senaryosunda Göbeklitepe'ye yer veren Netflix dizisi Atiye'yi 15 milyon yabancının izlediğini ve sayının 20 milyona gittiğini anlatıyor. Bakan Ersoy ayrıca, bakanlığın tanıtım bütçesini de 10 kat artırarak 180 milyon dolara çıkardıklarını söylüyor.