ŞELALE KADAK

Ne yazık ki koronavirüs dünyada çok hızlı yayılıyor ve Avrupa Birliği'nin İtalya ve Fransa gibi önde gelen ülkeleri de bu salgın hastalık karşısında çaresiz kalabiliyor. Dünyayı anbean izlerken ve yaşanan kaosu endişeyle takip ederken, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tüm personeliyle gece-gündüz ülkemizde de artık görüle koronavirüse karşı tedbir üstüne tedbir alıp, halkı paniğe sevkedecek herhangi bir hareketten kaçınmasını takdire şayan buluyorum.

Kuşkusuz global ekonomiye çok büyük etkileri olacak yaşananların. Şimdiden hava yolu şirketleri başta olmak üzere turizm sektörünün oyuncuları, oteller etkilenmeye başladı. Sektörün önde gelen oyuncularından öğreniyorum ki özellikle lüks tüketim bu salgından çok fazla etkilenecek. Şimdiden dünyanın en büyük lüks tüketim grupları, cirolarında yüzde 30'un üzerinde bir düşme, satın almalarında azalma öngörmeye, hesaplarını buna göre yapmaya başlamış.

Özellikle kalabalık yerlerden kaçının uyarıları, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Dün İstanbul'da özellikle Ortadoğu'dan gelen zengin turistlerin en büyük buluşma noktası olan İstinye Park'a uğradım. Hâlâ Ortadoğulu turist az da olsa görmeme rağmen alışveriş merkezinde bir sakinlik vardı.

Önceki gün İstinye Park'ın sahiplerinden Orjin Grubu'nun ortağı Zafer Yıldırım ile sohbet ettiğimde öğrendim ki mart ayının ilk 10 günü geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 6 ekside seyrediyor. Yani alışveriş merkezine girişlerde bir azalma söz konusu ancak Yıldırım, koronavirüsün yılın başından bu yana devam eden bir salgın olduğunu hatırlatıyor ve "Yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında yüzde 3 artıdayız. Turist sayısı da geçen yılın üzerinde" diyor.

Alışveriş merkezinin birçok yerine antibakteriyel el temizleme jelleri yerleştirildiğini ve de hava filtlerinin yeniden ayarlandığını da Yıldırım'dan öğreniyorum.

Temizlik periyodları da artırılan AVM'de aslında her türlü hijyen önlemi alınmış ancak yine de girişlerde azalma yaşanırsa, Yıldırım ona da o zaman bir tedbir alacaklarını söylüyor.

Tabii online alışverişin yıldızı daha da parlayacakmış gibi görünüyor.

Geçen hafta e-ticaret'in altyapısını kuran, Türkiye'nin en büyük ödeme sistemleri şirketi olan iyzico'nun kurucusu Barbaros Özbugutu ile sohbet ettiğimde, online alışverişin büyüme oranının iki haneli olduğunu özellikle böyle zamanlarda daha da artış olduğunu söylemişti. Şimdi görüyoruz ki marketlerin online alışverişlerinde bir patlama yaşanmaya başladı bile. Ancak yine de herkesin sakin ama tedbirli olmasında büyük yarar var.