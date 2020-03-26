ŞELALE KADAK

Coronavirüsü hepimizin hayatını alt üst etti. Yeni normallerimiz oluştu. Bir taraftan virüse yakalanmamaya gayret ederken diğer yandan da hayatımıza davranış şekillerimizi değiştererek devam etmeye çalışıyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve çok hızlı bir şekilde oluşturulan Bilim Kurulu'nun uyarılarını ne kadar çok dinlersek, o kadar az insana bu virus bulaşacak, virüsün yayılma hızı daha geniş zamana yayılacak ve böylece hastanelerin başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere tüm altyapıları, bu hastalığı ağır geçirenlerin hepsine hizmet verebilecek durumda olacak. O nedenle gerekli olmadıkça, evde kalmak büyük önem taşıyor.

Uzak Doğu'nun önde gelen ülkelerinden gördük ki test sayısı çoğaldıkça virus de daha çok kontrol altına alındı, çünkü pozitif çıkanlar hemen kendilerini evlere kapatıp izole etmeyi başardı. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de de test sayısını artırmak için büyük çaba sarfettiklerini söylüyor.

Size daha önce bu köşede Sanofi'nin ürettiği ve başta ABD ve Çin olmak üzere bu ilacı tedavide kullanan ülkelerin başarılı sonuçlar aldığını açıkladıkları ilaç ile aynı hammaddeyi içeren bir ilacı önde gelen yerli ilaç üreticilerinden Abdi İbrahim'in üreterek, Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğini yazmıştım.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ile yeni gelişmeler konusunda sohbet ettim ve öğrendim ki üretime devam etmek için Hindistan'da buldukları 25 kiloluk hammaddeyi, bu ülkenin gümrükleri kapalı olduğu için getirememişler ancak güzel başka gelişmeler olmuş.

Aynı hammaddeyi Çin'de bulmuşlar.

Şimdi onu getiriyorlar ve üretecekleri 40 bin kutu ilacı Sağlık Bakanlığı'na hibe edecekler.

Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilacın umut olduğunu ve İbdi İbrahim'in de üretmeye başladığını yazınca, Nezih Barut'un telefonu hiç durmamış. Barut, 'Biz bu ilacı elimizdeki 1 kilo hammadde ile üretip tamamını Sağlık Bakanlığı'na verdik.

Hiç kalmadı bize. Üstelik bu ilaç öyle doktor kontrolü olmadan kullanılamaz, çok ciddi yan etkileri var. Testi pozitif çıkan hastalarda kullanılması gerekiyor" diyor. Ben de burdan bir kez daha uyarıyı vurgulamak istedim.

Çünkü öğreniyorum ki Sanofi'nin ilacını Türkiye'de romatizma hastaları da hali hazırda kullanıyormuş. Ocak'ta ilaç depolarından eczanelere söz konusu ilaçtan 192 bin, şubat ayında 143 bin kutu gönderilmiş.

Mart ayının ilk 15 gününde ise bir anda kutu adedi katlanarak 197 bine çıkmış. Belli ki eczanelere başlangıçta bir hücum olmuş ama bildiğiniz gibi Sağlık Bakanı Koca bu ilacı eczanelerden toplattıklarını ve hastanelerde pozitif olan hastalara kullanılmak üzere dağıttıklarını söyledi.

Her akşam televizyonda sorulara cevap veren bilim kurulu üyesi olan ve olmayan profesör doktorlardan öğreniyoruz ki zaten şu anda birden fazla ilaç tedavide kullanılıyor ve hastaların da büyük bir kısmı iyileşiyor.

Diliyorum ki yerli ilaç üreticileri bu vesile ile bir araya gelmeyi başarır ve daha çok ilacın jeneriğini üretmek başta olmak üzere masalarının üzerindeki tüm acil ve önemli konuları Sağlık Bakanı Koca ve ekibiyle görüşerek yeni bir yol haritası da çizerler.