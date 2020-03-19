ŞELALE KADAK

Uzak Doğu'da koronavirüse karşı en başarılı mücadeleyi Singapur ve ardından da Hong Kong'un gösterdiğini biliyoruz.

Singapur'da hiç kayıp yokken, Hong Kong'da ise sadece 3 kişi yaşamını yitirdi. Hastalananlar tedavi ediliyor ve alınan tedbirler ile hayat da daha normal seyrediyor bu ülkelerde. Bu başarının en büyük sebebi olarak çok yaygın bir şekilde testlerin yapılması ve pozitif çıkanların da 14 günlük karantinayı uygulamaları gösteriliyor.

Hal böyle olunca Asya'nın en büyüğü, dünyanın ikinci büyük sağlık grubu olan Integrated Healthcare Holding (IHH) İcra Kurulu ve Yönetim Krulu üyesi ve şahıs olarak en büyük ortağı Mehmet Ali Aydınlar ile hem Uzak Doğu'daki hem de Türkiye'deki durum hakkında biraz sohbet ettim.

Hatırlatmak gerekirse yüzde 70'i Malezya hükümeti, yüzde 30'u da Japon Mitsui'ye ait olan yatırım fonu Khazanah Nasional ve IHH, 2011 yılında Aydınlar'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding'in yüzde 75'ini satın almıştı.

Parkway, Pantai ve Apollo olmak üzere 3 ayrı hastane şirketi olan IHH, Appollo kanalıyla Hindistan'da 40'ı aşkın hastaneye sahip. Malezya, Singapur, Brunei ve Çin'de de hastaneler işleten IHH'in yüzde 6'sını da kendisi satın alarak yönetime giren Mehmet Ali Aydınlar, bu grubun Balkanlar ve Ortadoğu bölgesindeki operasyonları yönetiyor.

Mehmet Ali Aydınlar, iki yıl önce de Hollanda'da, 24 yataklı, günde 12 ila 20 ameliyat gerçekleştirilen günlük bir hastane açmıştı.

Koronavirüs konusunda, "Biz Türkiye'de yolun çok başındayız henüz" diyen Aydınlar, Uzak Doğu'nun şu anda dünyada en güvenilir yer olduğunu söylüyor.

"Çünkü çok hızlı önlemler aldılar. Testleri çok hızlı yaptılar.

Singapur'da hiç ölen olmadı mesela" diyen Aydınlar, Çin'in de koronavirüsünü çok iyi yönettiğinin altını çiziyor.

Aydınlar'dan öğreniyorum ki kendi hastanelerinin de olduğu Çin'deki Cendu denen bölgede hiç vaka olmamış. "Dünyada 170 bin civarı vaka var. 1.5 milyar nüfuslu Çin'de 80 bin, üstelik 55 binin üzerindeki hastayı tedavi ettiler" diyen Aydınlar, yoğun bakım şartlarının gerekli olduğu bu hastalığın tedavisinde yeterli altyapıya sahip olmanın önemine değiniyor.

Kuşkusuz Türkiye'de de önlemler konusunda Sağlık Bakanı Koca'nın önderliğinde ve hepsi birbirinden değerli bilim insanlarından oluşan Bilim Kurulu sayesinde çok yerinde ve çok hızlı önlemler alındı.

Aydınlar da zaten esas meselenin insanların bilinçli hareket etmesi ve izolasyon yapması gerektiğinin altını çiziyor. Aydınlar, "Toplum olarak kendimize dikkat etmemiz gerekir. Gençler taşıyor. O nedenle kalabalıklara girmemeleri ve sonra bu virüsü 60 yaş üstüne taşımamaları şart" diyor.

Test yaptıranların negative çıksalar dahi bu sizde bu virüsün yok anlamına gelmediğini de söylüyor Aydınlar ve Türkiye'de bir an önce çok sayıda test yapılmasına başlanmasının ve pozitif çıkanların da izole edilerek bu virüsün salgına dönüşmesinin önünün alınacağını söylüyor.