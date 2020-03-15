ŞELALE KADAK

Sağlık Bakanlığı takdire şayan bir dizi önlem alıyor ne zamandır. Kalabalık ortamlardan kaçınmak gerektiği, gençlerin ve çocukların koronavirüse karşı dayanıklı olsa bile büyüklerine geçirebilecekleri için okulların eğitime ara vermesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çok hızlı karar aldı. İşyerleri, sağlık durumu riskli olan çalışanları evden çalışmaya ya da izin kullanmaya yönlendirdi.

Bir dizi spor etkinliği, kongreler, toplantılar, yemekler ertelendi.

Diyeceğim, Türkiye'de öldürücü olan bu virüs bir salgına dönüşmesin diye büyük bir çaba var. Ancak görüyoruz ki, hâlâ alışveriş merkezlerine gitmek, kalabalıklarda dolaşmak gibi alışkanlıklarımızdan vazgeçememiz zor.

Lütfen herkes birbirine karşı sorumluluğunu yerine getirmek konusunda hassasiyet göstersin. Bu yaşadığımız topyekün bir tatil olayı değil. Çocuklarımız okula gidemiyor olabilir ama bunun karşılığında kendilerini bir tatilde hissetmelerini gerektirecek bir ortam yok. Dolayısıyla onlar da öğrenmeye devam edecekler ki Milli Eğitim Bakanlığı internet ve tv üzerinden ders videolarıyla uzaktan eğitim konusunda çok ciddi adımlar atıyor. Bizlere düşen de son haftalarda çokça konuşulan "Üç hafta" kuralına uymaya çalışmak. Evden çalışma konusunda da bence bu sayede mecburiyetten güzel bir deneyim yaşanacak.

İtalya'da salgının bu kadar büyük boyutlara gelmesi ve tüm Avrupa Birliği'ne yayılarak küresel bir salgına dönüşmesine sebep, önlemler konusunda geç kalınmış olması. Düşünün ilk vaka ocak başında görülmüş olmasına rağmen tedbirlerin alınması mart ayını buldu. Diyeceğim o ki, dersimizi alalım. Herşeyi devletten beklemeyelim. Gerekmedikçe sokaklara çıkmayalım. Dün Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin açılış saatlerini öğlen 12'ye çekti ve akşam da saat 20.00'da kapanacağını açıkladı. Çocuk oyun alanlarının kapatılması ve dezenfekte edilmesi de güzel bir karar ama dediğim gibi bir-iki hafta kalabalıklardan uzak durmak, sonrasında çok daha büyük kararların alınmasına sebep olacak bir salgından bizi koruyacak ve hayat çok daha hızlı normale dönecek.

Türkiye ancak güç birliği yaparsa böyle zor günlerin üstesinden gelecek ki geliyor da zaten. Hepimiz katkı verelim ve bu krizden de güçlenerek çıkalım.