ŞELALE KADAK

Virüs salgınından sonra online eğitim platformları önemli hale gelince aklıma Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik gruplarından STFA'nın Khan Academy'si geldi. Dün STFA adına bu işin peşini hiç bırakmayan Alp Taşkent bir mesaj göndererek, Khan Academy'nin ücretsiz ve güvenilir bir kaynak olarak kesintisiz eğitim için tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin yanında olduğunu hatırlattı. Taşkent, Khan Academy üzerinden matematik ve fen bilimleri derslerinde uzaktan öğrenime devam edilebileceğini, öğretmenlerin de sanal sınıflar oluşturarak bu alanda öğrencilerine ödev verebileceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liderliğinde tüm bakanlık personeli, salgın nedeniyle eğitime ara verildiği şu günlerde, uzaktan eğitim konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Ancak ne olursa olsun, Türkiye'nin en ücra köşlerine kadar eğitimi sorunsuz taşıyabilmenin çeşitli zorlukları olacak. İşte bu nedenle bu tarz ücretsiz ve güvenilir platformların Milli Eğitim Bakanlığı'na da yardımcı olacağına eminim.

Salman Khan tarafından kurulan, Türkiye'ye STFA'nın getirdiği Khan Academy'de Türkçe izlenen ders sayısı 120 milyon, kullanıcı sayısı 15 milyon, Türkçe takipçi sayısı da 350 bin. Khan Academy MEB işbirliği sayesinde yüzlerce gönüllü ile birlikte Türkçe içerikli kütüphanede matematikten, sanata ve her yaş için 8 bine yakın videoyu öğrenmek isteyen herkese ücretsiz olarak sunuyor.

Diyeceğim o ki, şimdi tam da bu tarz online hizmetlerden tam manasıyla yararlanmanın zamanı. Türkiye, ne güzel ki, salgının daha başında, okulları tatil ederek, kalabalık toplantı ve maç gibi organizasyonlarla ilgili tedbirler aldı. Şimdi hepimize düşen, bu dönemde olası riskleri minimize ederek çalışmaya, üretmeye devam etmek, çocuklarımızın da eğitimlerine ara vermemelerini sağlamak... İyi ki, duyarlı iş insanları sosyal sorumluluk projelerinde eğitimi öncelikli tutuyorlar. Böyle anlarda değerini anlıyoruz...