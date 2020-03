ŞELALE KADAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı, böyle bir zamanda kıymeti daha da çok anlaşılan sağlık personelini her akşam saat 21.00'de alkışlayarak teşekkür etme hareketi tüm Türkiye'de çığ gibi büyüyor.

Siyaset üstü bir harekete dönüşen, ülkede birlik ve beraberlik ruhunu besleyen bu hareket yayıldıkça, başta 10 bini kabin memuru ve 5 bini de pilotlar olmak üzere en kımetli markalarımızdan olan THY'nin binlerce fedakar çalışanının da büyük bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Böyle zor zamanlarda birçok alanda binlerce fedakar insanımız sayesinde koronavirüs salgınına karşı önemli bir mücadele veriliyor.

Öğreniyorum ki THY, yarından başlayarak genel müdürlük çalışanlarını iki hafta izne çıkartıyor ancak tabii ki operasyonel birimler görevinin başında olacak. THY Basın Danışmanı Yahya Üstün, dünyada dezenfektan kullanan sayılı hava yolu şirketlerinden biri olduklarını ve İstanbul'a iniş yapan tüm uçakları her defasında hem dezenfekte ettiklerini hem de ince temizlik yaptıklarını söylüyor.

Şimdi öğreniyorum ki THY, ihracat yapan iş dünyasına özellikle katma değeri yüksek, önemli malzemelerin gönderilmesinde yeni bir imkan da sunmaya başlamış. Şu anda geniş gövdeli yolcu uçakları uçuşların birçok ülkeye iptal olması nedeniyle yerde duruyor. THY'nin 25 tane kargo uçağı var. THY, mal gönderecek iş insanları bundan sonra yolcu uçakları ile de kargo taşıyabileceklerini duyurmaya başlamış.

Türkiye aynı zamanda üretimi durmayan nitelikli ürünlerin olduğu bir pazar. Örneğin göz lensleri üreten ya da eldiven üretip ihraç etmek isteyen üreticiler için bu yolcu uçakları önemli bir taşıma alternatifi olarak öne çıkmış durumda.

İç hat uçuşlarda doluluk oranı yüzde 60!

Bu arada bir dip not da THY'nin doluluk oranı hakkında. Ne ilginç ki THY'nin iç hatlarda doluluk oranı hala yüzde 60'lar gibi göreceli çok iyi durumda. Ancak normalde neredeyse yüzde 100 kapasiteyle uçan THY şu anda toplam kapasitesinin sadece yüzde 20'sini doldurabiliyor.

Dünya havacılık sektörünün çok zor 2020 geçireceğini biliyoruz. Yapılan hesaplamalara göre dünya havacılığının bu yıl 30 milyar dolar zarar etmesi ve çok küçülmesi bekleniyor.

Not: Türkiye'de koronavirüsün daha fazla yayılmaması için lütfen Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alalım. Tehlike ortadan kalkana kadar evde kalıp, sevdiklerimizi koruyalım ve sağlık çalışanlarına yardımcı olalım. Sağlık altyapımız ne kadar güçlü olursa olsun, beklenmedik bir yoğunlukta tüm talepleri karşılamasının zor olacağını aklımızdan çıkarmayalım.