ŞELALE KADAK

Goldman Sachs'ın 12 gün kadar önce yatırımcılara gönderdiği analizi okuyunca ürpermiştim. ABD'lilerin yüzde 50'sine yani 150 milyona, Almanların ise yüzde 70'ine yani 58 milyona coronavirüsünün bulaşacağını ve dünya ekonomisinin buna bağlı olarak 3 hafta içinde inişe geçeceğine dair bir analizdi. Şirket, dünya ekonomisinin son 30 yılın en düşüğü olan yüzde 15 ila 20 arasında küçüleceği gibi o sırada inanması zor bir öngörüde bulunuyordu. Sonrası çorap söküğü gibi geldi...

Şimdi artık hiç bir öngörüye, felaket senaryolarına şaşırmıyoruz.

Gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmı başta olmak üzere tüm dünya yeni tanıştığı bu virüsle kırılıyor, hükümetler de bir biri ardına insanların hayatlarının en az etkileneceği destek paketlerini açıklıyor. Sağlık sistemi başta olmak üzere öncelik insan hayatını korumaya yönelik bir dizi önlem paketi hayatımıza giriyor.

Ekonominin çarklarının dönemediği, fabrikaların bir bir üretime ara verdiği, alışveriş merkezlerinin kapandığı, restoranların, kafelerin, aklınıza gelecek tüm mekanların bir bir kapısına kilit vurduğu günlerde, toplumun tüm kesimlerinin bu virüsün yayılımını durdurmak adına Sağlık Bakanlığı herkesi evde kalması konusunda uyarıyor. İşler de duruyor.

Peki bu arada iş dünyası enerjisini nereye harcıyor? Kriz masaları oluşturup, gün bugün deyip düze çıkmak için topluma destek olmak için hangi projeleri hayata geçiriyor?

Bugünler, hemen ortaya çıkıp, bir dizi kararı hayata geçirip insan kayıbının en az olması için çorbada tuzu olanları anlamlı projeleriyle hatırlayacağımız günler olacak herhalde. Mesela canla başla online siparişleri evlere dağıtan Getir'in kurucusu Nazım Salur, 50 bin ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşa 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisini İstanbul Valiliği organizasyonu kapsamında dağıtacağını duyurdu.

Otellerini, sevdiklerine bulaştırmamak için eve gitmeye korkan sağlık çalışanlarına tereddüt etmeden açan başta Gürsel Ailesi'nin sahibi olduğu The Marmara Otelleri ve Koç Ailesi'nin sahibi olduğu Divan Grubu'nu da öne çıkan markalar arasında yer aldı hemen. Öğrendik ki Ford Otosan'ın Ar-Ge merkezi ön camı özel yüz maskesi geliştirmiş bile. Genel Müdür Haydar Yenigün, 3D yazıcı ile on binlerce maske üretebilecek duruma geldiklerini açıkladı.

Hükümetin bir biri ardına açıkladığı destek paketleri virüsten etkilenen hasta sayısı arttıkça yeterli olmayacağını biliyoruz.

Hükümetten attığı adımların daha fazlasını atmasını bekliyoruz. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin patronlarından da harekete geçmelerini ve virüsün yaygınlaşmasını önlemek, başta çok kıymetli sağlık çalışanlarına olmak üzere kendi çalışanlarına da destek vermek için geliştirecekleri projeleri duymak istiyoruz.