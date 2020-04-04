ŞELALE KADAK

Sağlık Bakanlığı'nın yeni koronavirüs enfeksiyonu ile yürüttüğü mücadeleye iş dünyası dört bir yandan beklediğimiz desteği geçen haftadan itibaren vermeye başladı. Shell&Turcas Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanları, ambülanslar ve diğer araçların kullanımı için bakanlığın uygun gördüğü şekilde dağıtılmak üzere 5 milyon lira değerinde akaryakıt desteği sağladıklarını açıkladı.

Sabancı Üniversitesi'nde geliştirilen ve üretilen 10 ton dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na hibe eden Sabancı Grubu bununla da yetinmedi ve bu hafta başında, 5 milyon lira değerinde 150 bin adet tanı kiti, aşı ve serum tedavilerinde kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağışladıklarını aşı ve serum geliştirme çalışmalarına destek olmak için Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nin altyapısını açtıklarını açıkladı. Koç Grubu, pek çok kıymetli ayni yardım bir yana, Cumhurbaşkanlığı'nın başlattığı kampanyaya da 20 milyon lira bağışlayarak destek de yine ön sıralarda yer aldı. Aynı şekilde Eczacıbaşı Grubu da, 4.5 milyon lirayı bulan ayni yardımlarının yanında Milli Dayanışma Kampanyası'na da 2 milyon lira katkıda bulunduklarını açıkladı.

Türkiye'de bugüne kadar araştırma ve geliştirmeye en büyük kaynağı ayıran şirketlerin başında gelen ve teknoloji geliştiren Arçelik, kısa süre içinde yerli solunum cihazını üretmekte gecikmedi. Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'larını yapan Baykar'ın yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipinin görüntülerini de Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Türkiye ile paylaştı.

Bir taraftan hemen hemen tüm sektörlerde üretim durma noktasına geldi ya da durdu ama bir taraftan da pek çok önde gelen marka, üretim merkezlerinde Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan malzemeleri üretmek için yarışa girdi. Bu arada salgın nedeniyle çalışanları eve gönderip, mağazaları kapatan LC Waikiki'nin tüm çalışanlarına nisan ve mayıs maaşlarını eksiksiz yatıracağını duyurması ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Şimdi ne olursa olsun işçi çıkarmayan, zor zamanlarda aklına ilk istihdamı azaltmak gelmeyen şirketlerin yıldızı yükselecek. Bunu unutmayalım.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan dev yardım kampanyasına katılarak, Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar halkın ihtiyacı olan yardımlara bir parça destek olmak isteyenle, bizzat Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ihtiyaç listelerine hemen talip olup anında çözümün bir parçası olanlar birleşerek bu çok zor günlerin üstesinden gelmek için yoğun bir çabanın içine girdi.

Gelen her ölüm haberiyle daha çok üzülüyoruz. Yapmamız gereken tek şey, gerekli olmadıkça evden dışarı çıkmayarak, çıkıldığında ise mutlaka maske takıp hijyen kurallara çok uyarak bu virüsün daha da yayılmasına engel olmak. Yapabiliriz değil mi?