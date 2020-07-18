ŞELALE KADAK

Birleşmiş Milletler'in tüm dünyadan 10 bin kişinin katıldığı, "2030 Gündemi İçin Gönüllülüğün Yeniden Canlandırılması" isimli dijital toplantısında, kurumsal gönüllük anlamında Sabancı Gönüllüleri Programı Türkiye'den ve bölgeden en iyi örnek seçildi.

Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar, iklim değişikliğinden, yenilikçiliğe, sürdürülebilir tüketimden, toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar bir çok alanda belirlediği 17 hedefe ulaşmada gönüllülüğün krit bir rol oynayacağına inanıyor ve bu nedenle de gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesini hedefleyen 7 maddelik bir deklarasyon da bu toplantı sonunda açıklandı. BM tüm dünyaya hedeflere ulaşmak için gönüllülük çağrısı yapıyor ve Sabancı Holding de kurumsal gönüllülük konusunda dünyaya en iyi örnek olarak tanıtılıyor.

Bu önemli toplantıya katılarak neler yaptıklarını anlatan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ile biz de online toplantıda bir araya gelerek, kurumsal gönüllülük konusunda aldıkları bu güzel sonucu ve özellikle pandemi sürecinde grubun gönüllülük stratejisini konuştuk.

Cenk Alper, Sabancı Gönüllüleri olarak ilk üç yılda cinsiyet eşitsizliğine odaklandıklarını söylüyor ve "Programın dördüncü yılındayız ve 2 bin Sabancı Gönüllüsü ile şimdi de gençliğe odaklanıyoruz" diyor.

Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına destek verilen 71 projenin, 13 şehirde ve Sabancı Holding'e bağlı 16 şirkette çalışan 2 bin gönüllü ile sürdürüldüğünü ve 40 binden fazla Sabancı topluluğu çalışanının da cinsiyet eşitsizliği ile ilgili eğitim aldığını öğreniyoruz. Cenk Alper, pandemi sürecinde krizi yöneten sağlık çalışanlarına verdikleri desteğin bir sonucu olarak yeni yapılan bir araştırmadan söz ediyor. Öğreniyoruz ki pandemi döneminde sağlık çalışanlarının aklında en olumlu iz bırakan 5 marka arasında Sabancı Holding ikinci sırada yer alıyor.



'Kimseyi geride bırakmadık'

Toplantıda Alper ile pandemi sürecini nasıl yönettiklerini de konuştuk. Hiç bir çalışanı geride bırakmama felsefesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, neler yaptıklarını da şöyle özetliyor:

"Pandemide dünyanın en büyük sorunu işsizlik oldu. Eğer siz işten insan çıkartırsanız, çıkarttığınız kişilerin toplumda bıraktığı negatif etki, öbür tarafta sizin finansal performansınızı negatif etkileyecek. 'COVID-19 döneminde tek bir kişiyi geride bırakmayacağız. Eğer bıçak kemiğe dayanır ve böyle bir işten çıkarma noktasına gelirsek hep birlikte bu sorumluluğu üstleneceğiz. Gerekirse maaşlarımızı azaltırız' dedik ama pandemi dönemindeki performansımız gayet iyi gidiyor ve öyle bir noktaya gelmedik. AVM'lerin kapanması nedeniyle, kapatmak zorunda kaldığımız Teknosa mağazalarımızda çalışan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu Carrefoursa'da oluşan e-ticarete yönlendirdik. İnsanları işsiz ya da geride bırakmak yerine, yeteneklerini yeniden geliştirmek, alternatif iş alanlarında çalıştırmak paydaş kapitalizmin en önemli adımlarından bir tanesi. "

Cenk Alper ayrıca, sosyal, çevresel ve yönetimsel etkileri dikkate alan yatırımların (ESG) tüm dünyada yükseldiğine ve şirketlerin performansının da sadece kar ya da ekonomik büyümeyle ölçülmediğine dikkat çekiyor ve "Yatırımcılar, siz belli kriterleri yerine getirmediğinizde sizin hissenizi satın almıyorlar. Bordronuzdaki çeşitlilikten tutun, karbon ayak izinize kadar toplumsal ve çevresel anlamda yarattığınız etkiyi değerlendiriyorlar. Sabancı Holding bu açıdan EEMEA bölgesinde yatırımcıların tercih ettiği 5 şirket içinde yer aldı" diyor. Alper yeni ihalelerle birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının enerji portföyünün yüzde ellisini temsil edecek hale geldiğini söylüyor.