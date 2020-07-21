ŞELALE KADAK

Türkiye'deki global şirketlerin en büyüklerinden olan ve ülkenin toplam ihracatının yüzde 1.5'ini tek başına gerçekleştiren Bosch Türkiye'nin Orta Doğu Başkanı Steven Young ile dijital ortamda buluştuk.

Aynı zamanda DEİK Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı da olan Young, pandemi Avrupa'yı etkisi altına aldığı anda oradaki tüm fabrikaların kapanması üzerine, ürün isteyen Çin ve ABD'nin siparişlerinde anında devreye girdiklerini söyleyerek, "İhracatımızın yüzde 80'ini Avrupa'ya yapan bir grubuz ve bunun olmayacağını görüp hemen harekete geçtik. Bu sayede yüzde 50'lik üretim kapasitemizi en kritik dönemde kullanmayı başardık. Hatta zaman zaman kapasitemiz yüzde 80'e dahi çıktı" diyor.

Alman devi Bosch'un dünyadaki en büyük beş yerleşkesinden biri Türkiye. Bosch Türkiye'nin üretiminin yüzde 60'ı otomotiv sektörüne yönelik. Young, dünyada geçen yıl üretilen yeni araç sayısının 95 milyon olduğunu hatırlatıyor ve 2020 sonunda üretimin 60-65 milyon araca düşeceğini söylüyor. "Bütün dünya bunu kabul etti" diyen Young, 2019'u ne zaman yakalayabileceğimiz ile ilgili soruya, "90 milyonlu rakamlara yeniden gelmemiz 2025'ten önce mümkün değil" diyor.

Pandemi öyle bir dönemde geldi ki dünyada elektrikli araçlara geçiş vardı, fabrikalar karbon nötr olmak için üretim süreçlerinde değişime gidiyordu ve dönüşüm başlamıştı. Young, "Bu nedenle de global açıdan zor bir dönem ancak Türkiye için fırsat var. Dünyada tedarik zincirinde bir değişim olacak. Çin'de üret, batıda tüket bitecek. Dünya yerlileşmeye gidecek. Biz Avrupa- Afrika bölgesindeyiz. Otomotiv yan sanayi için yeni fırsatlar gelecek. 1.5 yıl önce 1.2 milyar liralık yeni bir yatırıma başlamıştık. Bursa'da yeni nesil enjektör üreteceğiz. Bu yatırıma pompayı da ekledik, 500 milyon liralık yatırımı martta devreye aldık. Yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Proje hayata geçince her yıl Türkiye'den ilave 200 milyon liralık daha ihracat yapmaya başlayacağız" açıklaması yapıyor. Öğreniyorum ki, tüm bu yeni yatırımlar 700 mühendisin Ar-Ge çalışmalarıyla gerçekleşiyor. Şirket şimdiye kadar Ar-Ge merkeze 250 milyon lira yatırım yapmış.

Young, 2019'da satışları yüzde 11 artan Bosch Türkiye'nin yılı 21.5 milyar lira ile kapattığını, 14 milyar liralık da ihracat yaptığını hatırlatıyor ve "Haziran 2020'de geçen yılın üstünde gidiyoruz. Arkadaşlarımın inancı ve yetkinliği ile ezber bozduk. 18 bin Bosch çalışanının alnından öperim."

e-ticaretin kritik hale geleceğini gördüklerini ve bu alana yüklendiklerini de anlatıyor Young: "Tedarik zincirimizi açık tuttuk. 19 Mayıs'ta sadece bir online platformda 7 dakika içinde 1000 tane vidalama ürünü sattık. Niye? İnsanlar evde kaldı, uğraş yapmak istiyorlar. Bir diğer ilginç örnek de elektrikli çim biçme makinesinde yaşandı. Mayısta geçmiş yıllarda ilk beş ayda yaptığımız satışın kat be kat üstüne çıktı."

Ekonominin çarklarını yeniden döndüğü günlerdeyiz. Bosch Türkiye için hiç durmamış zaten. Ancak Young da pandemide ikinci dalgadan tedirgin oluyor: " İkinci dalga gelirse ve bu gelince kısmi eve kapanma olursa bu yıl ahım şahım kapanmaz. İkinci dalga hafif gelirse, biz gereken önlemleri yine alır ve 2019'un altına düşmeyiz."