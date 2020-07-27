ŞELALE KADAK

Pandemide dünyanın öncü şirketlerinin virüsün yayılmasını engellemek için geliştirdiği çözümler, sağlık çalışanlarının hayatını kurtarıyor. Sanırım bunların arasında en dikkat çekici olanlardan biri modüler tomografi odası.

Salgının ilk merkez üssü Çin'in pandemi hastanelerindeki sağlık çalışanları, belirli komplikasyonları daha erken tespit etmelerini sağlayacak hassas görüntüleme sağlayan tomografi tarayıcılarına yönelik acil çağrıda bulunmuştu.

İşte bu noktada 175 ülkede 300 binden fazla çalışanı olan dünyanın lider dijital endüstriyel şirketlerinden GE devreye girmiş ve GE mühendisleri bu ihtiyaç doğrultusunda kolay kurulabilen tomografi aletlerinin sağladığı kalitede görüntüleme yapabilen modüler tomografi odasını geliştirmişti.

70 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren GE Türkiye'nin Sağlık bölümü de bu deneyimden faydalanarak Türkiye'de benzer bir çözüm geliştirmiş, Ankaralı bir firma konteynerı üretmiş ve GE de içine tomografi sistemini yerleştirmişti. Böylece Türkiye'nin ilk Konteyner Bilgisayarlı Tomografi Sistemi' Cerrahpaşa'nın Acil bahçesinde haziran başında hayata geçmişti.

GE Türkiye'nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Nael Dabbagah ve GE Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Özlem Aksoy ile yaptığım sohbetten öğrendim.

Rotary 2420'nin bağışı ile GE'nin de özel olarak uçak ile Türkiye'ye getirttiği bu sistem sayesinde bugüne kadar Covid19 şüphesi duyulan 3 bin 500 hastanın güvenli bir şekilde tarama testi yapılmış.

GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Nael Dabbagah, tüm dünyada tomografi aletleri, ultrason cihazları, mobil röntgen sistemleri ve hasta monitörleri gibi hayati önem taşıyan ekipmanların üretim kapasitesini ve verimini artırdıklarını söylüyor ve böylece solunum cihazı üretiminin kapasitesinin de iki katına çıktığını anlatıyor. Nael Dabbagah, Sağlık Bakanlığı'nın salgınla mücadelesini desteklemek amacıyla Sancaktepe, Yeşilköy ve Hadımköy'de bulunan üç sahra hastanesine kritik ekipmanın hızla taşınması ve kurulmasını rekor sürede gerçekleştirdiklerini anlatıyor.

Dabbagah, "Bu merkezlere sağlık ekipmanının kusursuz bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için gece gündüz çalışarak mevcut tüm kaynakları seferber ettik. Böylesine kritik bir zamanda Sağlık Bakanlığı'na ve ülkemizin vatandaşlarına destek olmaktan gurur duyuyoruz" diyor ve ekliyor: "Diğer ülkelerin pandemiyi nasıl yönettiğine bakacak olursak, Türkiye'nin dikkate değer bir başarı elde ettiğini düşünüyorum. Ülkenin son 20 yıldaki sağlık alt yapısına ve sağlık alanındaki profesyonellerin eğitimine ve gelişimine yaptığı büyük yatırımların bu başarıdaki payı çok büyük. Sağlık altyapısının modernize edilmesi anlamında hala geliştirilecek alanlar mevcut; bu konuda yatırımların devam edeceğine gönülden inanıyorum." İşte böyle... Pandemide ikinci dalga gelecek mi, gelirse hafif mi yoksa ağır mı geçecek, evlere kapanacak mıyız gibi pek çok soru ve endişe kafamızda dolaşırken, Türkiye'nin sağlık sisteminin nasıl güçlendirildiğini bir şirketin yaptıklarından kesit sunarak anlatmak istedim.

Dilerim sosyal mesafe, maske ve elleri sürekli yıkayarak bu salgının yayılmasını toplum olarak engelleriz ve donanımlı hastanelere ihtiyaç duymayız.