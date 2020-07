ŞELALE KADAK

Pandemi döneminde e-maile bakma büyük artış göstermiş. Geçtiğimiz yıl yüzde 14.1 olan e-posta okuma oranı salgın döneminde yüzde 26 artış göstererek, yüzde 17.7'ye çıkmış.

Doğrusu telefonumuza gelen reklam SMS'leri gibi, elektronik posta kutumuzu dolduran şirket mesajlarının büyük bir kirlilik yarattığını düşünüyorum ancak doğru müşteriye doğru mesajların akmasının markalar için ne kadar önemli olduğunu da bu işi yapan ve sektörün en büyüğü olan Related Digital'in CEO'su Sedat Kılıç ile sohbet edince anlıyorum.

Şimdi düşünün ki küçük esnaf da bu sistemin içine girecek. Salgında mahalledeki kasaba, markete, kuaföre, kafeye gidemeyip, evlere kapanmak zorunda kalınca kıymetini daha da iyi anladığımız küçük esnafın da yakında mahalle e-ticaret platformları ile karşımıza çıkacaklarını öğreniyorum. Hal böyle olunca, yeni değil zaten mevcut olan müşteriye e-mail gönderimi de daha bir önem kazanıyor galiba. Sedat Kılıç, mahalle e-ticaretini konuşmaya başladıklarını söylerken, "Bugüne kadar esnaf müşteri bilgisi, veri toplamıyordu ama artık toplamaya başlayacaklar. Çünkü pandeminin tekrarlayabileceği bilinmiyordu. İkinci dalga geldiği zaman insanlar eve kapandığında, ticaretin devam etmesi gerekiyor.

Restoranlar da artık veri toplamaya başlıyor" diyor.

Doğuş Grubu, şirketlere promosyonlarını duyurmak, müşterilere ulaşmak için email altyapısı hazırlayan 2002 yılıda kurulmuş olan Related Digital'i 2017 yılında satın almıştı.

Related Digital'in 36 ülkede 2 binden fazla müşterisi var ve her gün 400 milyonun üzerinde veriyi düzenleniyor ve söz konusu aktif müşteri sayısı da 850 milyonu buluyor. Yapay zeka da işin içine girdiğinden rakamlar bir hayli çarpıcı çıkıyor karşımıza.

İlgilendiğimiz konularla ilgili bir anda posta kutumuzda ilgili mesajları bulunca şaşırıyoruz değil mi? Dijital ayak izimizi takip eden ve müşteriye dokunan her yerden yani mailden, mobil sitesinden, çağrı merkezinden topladığı bilgileri tekilleştirerek kişiye özel pazarlama yapan şirketlerin alt yapısı Related Digital gibi bir kaç şirketin çalışmaları sonucu çıkıyor ama Kılıç'ın konuşmasından anlıyorum bu pazarın en büyüğü kendileri.

Sedat Kılıç, bu sektörün on yıl içinde 10 kat büyüyeceğini söylerken sanırım haksız değil. Hala e-ticarete dahil olmuş insanların sayısı devede kulak, üstelik de pandemi döneminde büyük artış göstermesine rağmen.

Şimdi herkes salgından ders çıkartıyor ve işini dijitale aktarmak için çalışmalar yapıyor.

Şu anda e-ticaret toplam ticaretin sadece yüzde 6.2'si. Kılıç, "Türkiye dijitalde kötü bir ülke değil ama gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 10'ların üzerinde.

Şimdi büyük bir hareketlilik başladı Türkiye'de. Dijitalin önemi salgınla ortaya çıktı" diyor.

Estee Lauder'in Avrupa'daki işlerinin neredeyse tamamını bir Türk şirketinin yönettiğini de böylece öğrenmiş oluyorum.

Sedat Kılıç, Dubai'de üç ofisleri olduğunu ve yurtdışına açılma projelerine hız vereceklerini söylüyor.

Dijital dünyada bıraktığımız tüm ayak izlerini takip edip, aradığın ya da yakında arayacağını tahmin edip sana en doğru sonuçları ulaştıran e-posta mesajlarına sanırım kirlilik olarak bakmayacağımız günlere gelmiş bulunuyoruz, işin içine küçük esnaf da girince dijital platformların hepimiz için bundan sonra vazgeçilmez bir dünya olacağı aşikar.