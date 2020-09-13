ŞELALE KADAK

Türkiye'de laboratuvarda elmas üretimi yapan Appsilon isimli bir şirket olduğunu biliyor muydunuz?

Kimyasal, kristalografik ve ontolojik olarak doğal elmasla bire bir aynı özelliklere sahip elmas sentezi yapan şirket, kullandığı özel teknoloji sayesinde yüksek kalitede tek taş ya da çok taşlı elmaslar, ısı yönetimi, optic uygulamalar ve mücevherat alanlarında kullanılıyor.

Denen o ki Appsilon, Teknopark İstanbul'daki laboratuvarlarında, laboratuvar ortamında CVD yöntemi ile 1 karatın üzerinde elmas sentezi gerçekleştirebilen dünya çapında 6 şirketten biri. Ürettikleri elmaslara kansız elmas deniyor ve bilime dayanan yöntem dünyada büyük ilgi görüyor.

Şirketi Sabancı Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okuyan Alpcan Erdoğan'ın da aralarında olduğu üç girişimci genç kurmuş. Üretilen elmasların yaşlandırma karşıtı kremlerde dahi kullanıldığını öğreniyorum ve Sabancı Üniversitesi'nde malzeme okuyanların da yer aldığı şirket; önce melek yatırım alıyor, ardından da teknoloji yoğun fırsatlara odaklanan ve derin teknolojiye yatırım yapan Diffusion Capital Partners'dan tohum yatırımı alıyor.

Geçen hafta DCP'nin kurucuların Haluk Zontul ile yine yatırım yaptıkları bir başka şirket olan Entekno'nun İngiliz devi Croda'ya satışını konuşurken, yatırım yaptıkları diğer şirketler arasında geçmişti ismi Appsilon'un.

Öğreniyorum ki madenden çıkan elmasın karatı 1000 dolarsa, laboratuvarda çıkanın 700 dolar ve Appsilon şimdiden İsrail ve ABD'ye yüzbinlerce dolarlık ihracatın kapısını aralamış.

Haluk Zontul, artık geleneksel işlerden kar sağlamanın git gide zorlaştığı bir dönemin yaşandığını, teknoloji üretenlerin işlerinin daha kolay olduğunu söylüyor.

Hal böyle olunca, kandan kanser teşhisi yapan çipler üreten Cellway, bağışıklık sistemi güçlendirici propolisli fonksiyonel gıdalar üreten Beeo, kağıt çamuru atığını değerlendiren endüstriyel enzim üreticisi Episome, ortopedi ameliyatlarında kullanılan biyoaktif vida ve pimler üreten Baps, hasta deneyimini iyileştiren yazılım çözümleri sağlayıcısı Medrics, mücevherat ve savunma sanayine ürün sağlayan şeffaf seramik üreticisi Magspin, dijital pataloji yazılım çözümleri üreten Virasoft, siber güvenlik otomasyon yazılım çözümleri sağlayıcısı Atarlabs, plastic cerrahide kullanılan kolojen artırıcı dolgu üreticisi Burgeon, makine öğrenmesi yazılım çözümleri sunan Tazi ve mimarlık ile yapı sektörüne üç boyutlu nokta bulutu yazılım çözümü sağlayan Nubigon gibi şirketlere yatırımcıların da ilgisi büyük oluyor. DCP'nin yatırım yaptığı bu şirketlerin hepsi Türk girişimciler tarafından kurulmuş, yeni nesil işlerden oluşuyor ve öyle görünüyor ki yakın bir gelecekte en büyük sıçramayı, en büyük çıkış yani bu dünyanın deyimiyle 'exit'i bu tarz şirketler yapacak.

Kurumsal büyük şirketler bu gelişmeleri izleyip nasıl bir strateji geliştiriyorlar açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü Z Kuşağı'nı çeken işte bu tarz yeni işler ve gelecek çoktan geldi.