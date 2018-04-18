2100 yılında 11.3 milyara ulaşması gereken dünya nüfusu için, küresel ölçekte beslenme, barınma ve enerjiye yönelik ihtiyaçların nasıl karşılanacağına dair geniş çaplı planlamaların değerlendirildiği bir dönemin içinden geçiyoruz. 2060'ta nüfusu 5.3 milyara çıkacak Asya, nüfus toplamları 3.5 milyara ulaşacak Hindistan ve Çin, küresel sistemden en yüksek oranda gıda ve enerji talep edecek ülkeler olacak. 4. Berlin Enerji Dönüşüm Diyalogu Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Albayrak da, dünya ekonomisinde üretim merkezi konumundaki bu ülkelerin ve Asya'nın yakın geleceğin aynı zamanda öncelikli tüketim merkezleri olacağını da hatırlatmakta. Küresel ekonomi-politiğin yeni yükselen değeri olan E7'nin (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye) dünya üretimindeki ağırlığının, 2016 itibariyle yüzde 37 ile bir zamanların G7'sinin (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) yüzde 31'lik payına 6 puanlık bir fark attığını unutmayalım.

Bu da, 2060'ta G7'nin dünya üretimindeki ağırlığı yüzde 22'ye gerilerken, ağırlığı yüzde 48'e çıkacak olan E7'nin enerjiye duyacağı ihtiyacı karşılayacak stratejileri ve yatırımları bugünden planlamaları ve düğmeye basmaları gerektiğine işaret ediyor. Bakan Albayrak'ın liderliğinde, Enerji Bakanlığı'nın üç sacayağına dayalı 'enerjide dönüşüm stratejisi', 'milli-yerli' kaynaklara dayalı enerji hamlesiyle, Türkiye'nin enerji kabiliyetlerini aynı zamanda 'diplomatik' bir güce dönüştürmeyi de hedeflemekte. Çünkü Türkiye'nin ardı ardına gerçekleştirdiği enerji alanındaki 'milli-yerli' yatırım hamleleri, mega projeler, oyun kurucu bir ülke olarak, Türkiye'nin Afro-Asya hinterlandındaki özgül ağırlığını, diplomasi atağını besleyecek adımlar.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerini üreten, geliştiren ve 'milli teknolojileri'ni Afrika'nın kalkınmasında seferber eden bir ülke olması, Avrasya'nın sürdürülebilir ve kucaklayıcı kalkınmasına yaptığı ve yapacağı katkılarla, 'diplomatik' gücünü de artıracak bir perspektif. Bakan Albayrak, enerji arz güvenliği, yerleştirme ve enerji verimliliği sacayakları üzerinden yürütülen 'enerji dönüşüm stratejisi'nde, yenilenebilir enerjide 'öncü ülke' olmayı önemli hedeflerden biri olarak tanımlamakta. Nükleer enerjiyle de perçinlenmiş 'milli arz imkânı'yla, AB'nin ve OECD'nin enerji ihtiyaçlarını da karşılayan Türkiye, enerjiyi cari açığı büyüten değil, cari fazlalığa taşıyan bir stratejik sektöre dönüştürecek.