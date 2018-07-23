Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil eden 8 gelişmiş, 11 gelişmekte olan ekonomiden ve Avrupa Birliği'nden oluşan G20 Grubu, önde gelen üyelerle ABD arasındaki ticaret savaşının giderek derinleştiği bir periyotta Buenos Aires'te bir araya geldiler.

ABD'nin tetiklediği ticaret savaşı ve ülkelerin meyilli gözüktüğü kur savaşı 'kurallara dayalı' küresel ticaret sisteminin istikrarına yönelik endişeleri artmakta. Bu nedenle, G20 ülkelerinin önde gelen iş dünyası sivil toplum kuruluşları, "Küresel Ticaret Koalisyonu" adı altında, İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, Yeni Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington merkezli olarak imzaladıkları bildiride, G20 üyesi ülkeleri serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya ve daha güçlü bir duruş sergilemeye davet ettiler.

Ekonomi diplomasisi adına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya, Fransa, Çin, ABD, Brezilya, Güney Kore ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla, kimileri bakan, kimileri başbakan yardımcısı düzeyinde önemli temaslar gerçekleştirdi.

"Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı kapalı oturumun açılış konuşmasını da gerçekleştiren Bakan Albayrak, 2002'den bu yana, AK Parti hükümetlerinin, altyapının iyileştirilmesine yönelik olarak, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması ve bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunmak adına, ülke genelinde 420 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin jeopolitik konumu, stratejik önemi ve yüksek kaliteli altyapısının yanı sıra, istikrarlı ve öngörülebilir ortamıyla yatırımlar için güvenilir bir liman olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Albayrak, altyapı geliştirme faaliyetlerinin istihdam yaratma, eşitsizliklerle ve terörizmle mücadele hedeflerine de katkıda bulunmasının önemine işaret etti. Bu nedenle, son 10 yılda dünya ekonomisinde yapılabilmiş 10 mega altyapı projesinin 6'sına ev sahipliği yapan Türkiye'nin, özel sermayenin katılımını artıran altyapı finansmanı konusundaki tecrübelerini daha fazla paylaşmaktan memnuniyet duyacağını ifade ederek, Bakan Albayrak G20 ülkelerine Türkiye'nin altyapı başarısının aktarımı ve proje işbirliği adına 'açık çek' verdi.

Ticaret savaşlarına dair, açık pazarın ve serbest ticaretin G20'nin politika çabalarının merkezinde olmaya devam edeceğine inandığını ifade eden Albayrak, kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmini bozması noktasında, ülkelerin ticaret ve kur savaşından etkileneceklerini hatırlattı. Türkiye'nin yakın dönem ekonomi politikalarının ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyati politikalarla sağlıklı hale getirilmesi ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine şekillendirileceğini ifade eden Bakan Albayrak, iyi belirlenmiş yapısal reformlarla yola kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizdi.